﻿Für energetische Erneuerungen und Platzpflege: Stadt stellt Vereinen mehr Geld zur Verfügung

Hannover. Für Umbau-und Sanierungsmaßnahmen sowie für die energetische Erneuerung von Sportanlagen steht Hannovers Sportvereinen in den kommenden beiden Jahren deutlich mehr Geld zur Verfügung. Vereine sollen so ihre Energiekosten senken können und einen Beitrag leisten zur geplanten Klimaneutralität in der Stadt. Die grün-rote Ratsmehrheit hat im Sportausschuss die Zuwendungen zum Vereinssportstättenbau für die Jahre 2023 und 2024 um jeweils 40.000 Euro auf 160.000 Euro insgesamt erhöht. Bei den Zuwendungen für energetische Sanierungen stocken Grüne und SPD den Fonds in jedem Jahr auf 350.000 Euro auf, aktuell sind es 125.000 Euro.

Die Ratsmehrheit erhöht außerdem erstmalig nach vielen Jahren die Zuwendungen zur Sportplatzpflege von derzeit 600.000 Euro auf jeweils 940.000 Euro. „Die Vereine mit Außengelände haben weitere große Probleme. Wir haben mehrere sehr trockene Sommer erlebt, was in diesem Jahr zum Beispiel zur Folge hatte, dass über mehrere Monate die Rasenflächen bewässert werden mussten“, sagt der sportpolitische Sprecher der Grünen, Markus Metell. Darüber hinaus seien auch die Düngerkosten und der Mindestlohn deutlich gestiegen. „Daher ist der bisherige Ansatz der Sportpflegekosten von 26 Cent pro Quadratmeter bei Weitem nicht mehr ausreichend.“

Vereinen wird bei Fusionen oder Zusammenarbeit geholfen

Doch nicht nur die aktuellen Krisen würden die Vereine vor Herausforderungen stellen, auch bei den Vereinsstrukturen müssten sie sich zukunftssicher aufstellen, sagt SPD-Sportpolitiker Andreas Pieper. „Eine stärkere Zusammenarbeit von Vereinen ist unabdingbar. Dieses Vorhaben unterstützen wir, in dem wir sowohl bei der Stadt als auch beim Stadtsportbund zusätzliche Stellen schaffen.“ Die beiden Stellen koordinieren dann mögliche Kooperationen und Fusionen, auch mit dem Ziel von Kosteneinsparungen und positiven Synergien in der Vereinszusammenarbeit. Vorgesehen sind 1,5 Stellen.

Jugendliche sollen in der Stadt mehr Raum bekommen

Die Angebote abseits des Vereinssportes im öffentlichen Raum unterstützt Grün-Rot ebenfalls. Im Blick haben Grüne und SPD vor allem Angebote aus dem Bereich Fun-Sport und Freestyle-Sport. „Wir wollen daher im Rahmen des Programms ,resiliente Innenstadt’ ein Beteiligungsverfahren mit Jugendlichen initiieren, das vom Bürgerbüro Stadtentwicklung begleitet werden könnte“, sagt Markus Metell. Jugendliche sollen in der Innenstadt Aufenthaltsmöglichkeiten bekommen wie sie zuletzt in den Experimentierräumen da waren. Favorisierter Platz dafür sei der Köbelinger Markt.

Für die Umsetzung dieses Beteiligungsverfahrens hat Grün-Rot den Ansatz dafür um 25.000 Euro erhöht. „Wir wollen im Kontext der resilienten Innenstadtentwicklung die Möglichkeit der Umgestaltung des Köbelinger Marktes ausloten und das städtische Konzept zum Fun- und Freesport in der Innenstadt realisieren.“ Man sei aber auch für andere Plätze offen, sollte sich dies aus der Ideenfindung ergeben.

Von Andreas Voigt