﻿Stadtbahn und Müllwagen stoßen am Schünemannplatz zusammen

Hannover-Ricklingen

In Ricklingen sind am Montagmittag eine Stadtbahn und ein Müllwagen aus noch unbekannter Ursache zusammengestoßen. Die Strecke auf den Linien 3, 7 und 17 ist wegen des Verkehrsunfalls am Schünemannplatz in beide Richtungen gesperrt.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket