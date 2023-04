Unfall in der Innenstadt: Stadtbahnen fahren nur eingeschränkt

Workshop mit queerer Influencerin

Ludi und der Ausbildungstag bei den Johannitern in Hannover

Als Kind gemobbt und ausgegrenzt, als Erwachsene ein Vorbild: Influencerin Ludi (26) wird nicht müde, die Türen für noch viel mehr Diversität in der Gesellschaft aufzustoßen. Gerade hat die 26-Jährige an der Johanniter-Akademie in Hannover einen Workshop gestaltet – wir haben reingehört.