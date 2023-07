Konzert

Hannover profitiert: Das Interesse an den Auftritten von 50 Cent in Deutschland ist so groß, dass der US-Rapper im Herbst noch ein Zusatzkonzert einschiebt – in der ZAG-Arena. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 14. Juli. 50 Cent bringt einen bekannten „Special Guest“ mit.