﻿Stephanie Gudat leitet ab Januar 2023 Hannovers Stadtentwässerung

Stephanie Gudat (53) leitet ab Januar 2023 die Stadtentwässerung Hannover. Alle Ratsgremien haben inzwischen zugestimmt, sodass die Stadt die Personalie am Montag offiziell verkündet hat. Wirtschafts- und Umweltdezernentin Anja Ritschel sprach von einer „kompetenten Führungspersönlichkeit“.

Hannover. Jetzt ist es offiziell: Stephanie Gudat übernimmt zum 2. Januar 2023 die Leitung der Stadtentwässerung. Das hat die Stadt am Montag mitgeteilt. Sie ist damit Nachfolgerin von Matthias Görn an, der seit kurzem Personalchef bei der Stadt ist. Gudat, Ingenieurin für Umwelttechnik, hat viele Jahre in leitender Position beim Niedersächsischen Landesamt für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) gearbeitet. Zuletzt leitete sie dort den Geschäftsbereich „Wasserwirtschaft und Strahlenschutz“. Gudats Berufung an die Spitze der Stadtentwässerung hatten zuvor alle Ratsgremien abgesegnet.