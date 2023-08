﻿Ein Stadtteil, drei Gesichter: Ein Rundgang durch Kleefelds ganz unterschiedliche Viertel

Kleefeld. Eben noch ging es durch die grüne Eilenriede, nun steht man mitten in einem prächtigen Villenviertel mit farbenfrohen Fassaden, großen Balkonen und teuren Autos vor den Häusern. Auf der anderen Seite der Kirchröder Straße wartet plötzlich eine verschlafene, grüne Vorstadt. Und wieder ein paar Schritte weiter, unter dem Bahnhof hindurch, reihen sich auf einmal enge Arbeiterhäuser aus dem 19. Jahrhundert und Kneipen aneinander. Wie kommt diese Mischung auf engstem Raum zustande? Auf dem Spaziergang „Von Gärten, großen Villen und Genossen“ zeigt die erfahrene Stattreisen-Führerin und Kleefelderin Barbara Fleischer Interessierten den dreigeteilten Stadtteil.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sozialer Zusammenhalt im „Genossenviertel“

Im 19. Jahrhundert wurden Siedlungsbereiche gebaut, die das heutige Alt-Kleefeld nördlich der Bahnschienen formten. Hier lebten alle, die man „in der Stadt nicht haben wollte“, erklärt Fleischer. Dazu gehörten auch alleinstehende, werdende Mütter. Sie konnten im Mutter- und Säuglingsheim – heute ein Pflegeheim an der Berckhusenstraße – unterkommen und ihre unehelichen Kinder zur Welt bringen. Außerdem hatten sie dort die Möglichkeit, während ihrer Schwangerschaft eine hauswirtschaftliche Lehre zu absolvieren. So sah die Frauenhilfe vor 150 Jahren aus.

Ein sozial geprägtes Zusammenleben all jener, die nicht so viel Glück im Leben hatten – etwas davon ist noch heute im sogenannten „Genossenviertel“ erhalten geblieben. „Es war immer ein roter Stadtteil“, berichtet Fleischer. Schon früher wurden in dem einstigen Arbeiterviertel Volksversammlungen abgehalten, um gegen zu hohe Mieten und berufliche Ausbeutung zu kämpfen. In einem Wohnhaus lebten oft bis zu fünf Familien auf engstem Raum, der starke Zusammenhalt war also praktisch auch aufgezwungen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenig Platz: Bis zu fünf Familien haben in solchen Arbeiterhäusern im 19. Jahrhundert gewohnt. © Quelle: Tabea Rabe

Prachtbauten im Philosophenviertel

Auf der anderen Seite der Bahnschienen entwickelte Kleefeld sich ganz anders. Das Philosophenviertel – dort ist jede Straße nach einem Philosophen benannt – steht für prächtige Villen, grüne Gärten und Wohlstand. Besonders am Kantplatz, benannt nach Immanuel Kant. „War er der wichtigste Philosoph?“, fragt Fleischer. Und gibt gleich die Antwort: „Man weiß es nicht, auf jeden Fall hat er den größten Platz bekommen.“ Die dortigen Prachtbauten beeindrucken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Führung besonders.

Hier wurde Anfang des 20. Jahrhunderts für das gehobene Bürgertum Hannovers ein Villenviertel außerhalb der Stadt erbaut. Im Eiltempo wurden bis zum Ersten Weltkrieg rund 170 Prachtbauten praktisch aus dem Boden gestampft. „Alles, was der Verschönerung diente, war erlaubt“, erzählt Fleischer – das erkläre die vielen unterschiedlichen Verzierungen. In etlichen der Villen lebte damals nur eine einzige Familie mit ihren Bediensteten. Ein starker Gegensatz zu dem Leben hinter den Schienen, nur hundert Meter entfernt.

Prächtige Villen: Im Philosophenviertel ist ein Gebäude schöner als das andere. © Quelle: Tobias Wölki

Die ruhige Gartenstadt

Diejenigen, die zu reich für kleine Arbeiterwohnungen und zu arm für große Villen waren, konnten ab 1927 in der Gartenstadt Kleefeld leben. Diese Trabantenstadt – eine größtenteils selbstständige Siedlung für Menschen aus dem Mittelstand – war damals erst die zweite ihrer Art in ganz Deutschland. Große Mehrfamilienhäuser mit grünen Innenhöfen, Schulen, Kindergärten, Tanzsäle und Kinos wurden errichtet und boten den Menschen ein ruhiges Leben abseits der Großstadthektik.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach dem Zweiten Weltkrieg lebten dort die britischen Besatzungsoffiziere, daher trug die Gartenstadt zeitweise auch den Namen „Engländersiedlung“. Heute genießen Hannoveraner dort die Vorstadtidylle. Sie leben in den dunkelroten Backsteinhäusern und gehen im Schatten uralter Baumbestände eines Ritterguts aus dem 16. Jahrhundert spazieren. Die Gartenstadt ist ein weiteres Puzzleteil im facettenreichen Stadtteil Kleefeld.

Die nächste Kleefeld-Tour von Stattreisen ist am Mittwoch, 6. September. Sie läuft von 18 bis 20 Uhr. Die Kosten betragen 12 Euro, ermäßigt 9 Euro. Weitere Informationen gibt es unter www.stattreisen-hannover.de.

HAZ