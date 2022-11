﻿Fury in the Slaughterhouse erhält Stadtkulturpreis, Sonderauszeichung für „Neues Land“

Die Rockband Fury in the Slughterhouse erhält den Stadtkulturpreis 2022 vom Freundeskreis Hannover. Am Abend erhielten die Musiker und die Wingenfelder-Brüder Kai und Thorsten die Auszeichnung. Der Sonderpreis ging an den Verein Neues Land, der sich in der Drogen- und Obdachlosenhilfe engagiert.

Preisgekrönt: Fury in the Slughterhouse, hier beim „Klassentreffen“-Konzert auf der Expo-Plaza.

Hannover. Riesige Freude bei der Band Fury in the Slaughterhouse: Am Dienstagabend verleiht der Verein Freundeskreis Hannover zum 28. Mal den Stadtkulturpreis in der Orangerie Herrenhausen. Die sechs Bandmitglieder freuen sich über die Auszeichnung: „Der Preis geht nicht nur an uns, sondern an die Kulturbranche generell“, sagt Gitarrist Christof Stein-Schneider. Der Kulturbetrieb habe es während der Corona-Pandemie besonders schwer gehabt.

Um den Preis persönlich entgegenzunehmen, haben die Musiker extra ihre Studioaufnahmen in Münster unterbrochen und sind mit dem Bus nach Hannover gefahren. In Münster arbeiten sie derzeit an ihrem Album „Hope“, das im kommenden Sommer erscheinen soll. Mit der Singleauskopplung „Better Times Will Come“ veröffentlichten sie erst kürzlich einen Vorgeschmack auf ihr neues musikalisches Werk.

Sonderpreis für Drogen- und Obdachlosenhilfe

Mit dem Sonderpreis für bürgerschaftliches Engagement zeichnete der Freundeskreis außerdem den christlichen Verein Neues Land aus. Dieser engagiert sich seit der Gründung durch Waltraut und Jochen Buhrow beispielhaft in der hannoverschen Obdachlosen- und Drogenkrankenhilfe. „Ich fühle mich geehrt, dass wir von der Öffentlichkeit diese Auszeichnung bekommen“, sagt Buhrow. Mit Angeboten wie dem Kontaktcafé Bauwagen, dem SOS Bistro in der Oststadt und Streetwork an Szeneplätzen leistet Neues Land einen unverzichtbaren Beitrag zur Betreuung von Obdachlosen.

Beim Kontaktcafé Bauwagen bekommen obdachlose und drogenabhängige Menschen eine Mahlzeit vom Verein „Neues Land e.V.“ (Archiv) © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der Freundeskreis Hannover ist ein Zusammenschluss vornehmlich von Bürgerinnen und Bürgern der Stadtgesellschaft. Bereits seit 1995 verleiht der Verein jährlich die beiden Preise, die jeweils mit 5000 Euro dotiert sind.

Die Ehrung gilt jenen, „die das Kulturleben in Hannover maßgeblich fördern“, sagt Vereinssprecherin Hannah Jung. Während im vergangenen Jahr coronabedingt nur 250 Gäste an der Preisverleihung teilnehmen durften, ist der Veranstaltungsaal in diesem Jahr wieder fast voll besetzt.

Von Monika Dzialas