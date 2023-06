﻿Hannover: Bothfeld, Sahlkamp und Vahrenheide feiern Stadtteilfest zum Thema Nachhaltigkeit

Kostenfrei bis 14:25 Uhr lesen

Neues Album

Die Laatzener Salsa-Big-Band Labiba arbeitet aktuell im Noah-Tonstudio in Hannover-Hainholz an neuen Aufnahmen für ein Album. Die acht Stücke sind auch beim Konzert am Sonntag, 2. Juli, im Park der Sinne in Laatzen zu hören.