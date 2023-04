Freizeit

Auf gehts: Die Leinewelle am Hohen Ufer wird am 28. April eröffnet. Am ersten Wochenende finden dann gleich die Deutschen Meisterschaften im Rapid Surfen dort statt.

Am Freitag, 28. April, wird die Leinewelle in Hannover offiziell eröffnet. Gleich am ersten Wochenende startet dort die Deutsche Meisterschaft im Rapid Surfen. Alles, was Sie zu der Anlage und der Surfveranstaltung wissen müssen, finden Sie in unserem FAQ.

