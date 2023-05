﻿Hannover startet das Stadtexperiment: Das bietet der Aufhof

Das sind die nächsten Termine im Aufhof

Zu Beginn laufen im Aufhof zwischen Oster- und Schmiedestraße drei Ausstellungen. Der Fotograf Uwe Stelter zeigt Bilder seiner „Eine Stadt“-Reihe. Bis 27. Juni ist die „Teebeutelzettel-Ausstellung“ der drei Künstlerinnen Kerstin Bernsdorff, Juta Ehlers und Susanne Dreyer zu sehen. Darin ergeben Tausende Teebeutelzettel als Collage ein Hannover-Panorama. Zudem zeigt die Ausstellung „Klatsch+Match“ 22 Menschen auf elf Bildern – ein Kunstdialog im Rahmen des inklusiven Theaterfestivals Klatschmohn. Vom 2. bis zum 4. Juni veranstaltet Hannoverimpuls mit Partnern sein Gründungsformat Leanlab (Infos unter leanlab.de), vom 21. bis 23. Juni steigt das Innovercity-Festival, das Wissenschaft und Forschung allgemeinverständlich vermitteln will. Am 6. Juni singt ab 15 Uhr der Mädchenchor Hamburg. Am 7. Juni beginnt um 17 Uhr das HAZ-Forum Bildung und Schulpolitik mit Kultusministerin Julia Willie Hamburg. Am 8. Juni ist ab 15 Uhr der Canzone-Kammerchor München zu Gast. Am 9. Juni tritt ab 17 Uhr der Cantaloop-Jazzchor auf. Am 10. Juni konzertiert ab 15 Uhr der Bonner Jazzchor. Für den 13. Juni lädt der Architekturverein BDA zu einem Abendvortrag „Ins Blaue – Wasserstadt/Grüne Hügel Linden“. Am 15. Juni beginnt ab 18 Uhr das HAZ-Forum zum Thema Innenstadtentwicklung. Vom 16. bis 17. Juni steigt der „Hackathon Kulturdreieck“ zu unterschiedlichen Zeiten. Am 20. Juni heißt es „Futur X Head Box X – New Ways of Working“, die Diskussion über Arbeitswelten beginnt um 16 Uhr. Unter anderem folgt am 27. Juni die Abschlussveranstaltung zum Klimaschulwettbewerb mit Preisverleihung ab 9 Uhr, abends gibt es dann eine Smart-City-Podiumsdiskussion. Am 28. Juni tagt das Netzwerktreffen der Smart-City-Kommunen aus Niedersachsen ab 10 Uhr im Aufhof, und am 4. Juli soll es voraussichtlich ab 17 Uhr eine Podiumsdiskussion zum Thema „Wem gehört die Stadt?“ geben. med