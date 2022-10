﻿Histafit: Unternehmen aus Hannover bei „Die Höhle der Löwen“

Die Unternehmerin Ana Hansel aus Hannover und ihre Geschäftspartnerin Melina Neumann sind am Montagabend in der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. So wollen sie histaminarme Ernährung bekannter machen.

Hannover. Ana Hansel (37), die Geschäftsführerin von Histafit, betritt das "Café K" in Linden. Mit ihren blonden Haaren, den rot geschminkten Lippen und der blauen Bluse ist die Hannoveranerin nicht zu übersehen. Ihr Hund Nilo wackelt neugierig hinter ihr her. Nicht dabei ist Melina Neumann (24), ihre Geschäftspartnerin. Doch getreu dem Motto des digitalen Arbeitens schaltet sie sich wenige Minuten später über das Smartphone aus Buxtehude dazu. Das Thema, das die beiden verbindet: Histamin, ein Naturstoff im menschlichen Körper und in vielen Lebensmitteln. Bei manchen Menschen löst er jedoch allergische Reaktionen aus – so auch bei den Gründerinnen. Die haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, histaminarme Produkte herzustellen und nehmen unter anderem mit ihren Riegeln und Aufstrichen am Start-up-TV-Spektakel "Die Höhle der Löwen" (17. Oktober, 20.15 Uhr) teil. Ihr Angebot: 160.000 Euro für 15 Prozent Firmenanteile.

So fanden die Gründerinnen zueinander

Hansel bestellt sich einen Ingwertee. Der sei nicht für alle Menschen mit einer Histaminintoleranz geeignet. Sie musste erst viele Lebensmittel ausprobieren, bis sie wusste, welche ihr Körper vertrage. Bei einer Histaminunverträglichkeit hilft es eher nicht, ausgewählte Produkte wegzulassen. Der Stoff ist in so gut wie jedem Nahrungsmittel enthalten. Dadurch unterscheidet sich der alltägliche Umgang mit der Intoleranz beispielsweise von der Zöliakie, bei der Betroffene das Klebereiweiß Gluten in vielen Getreidesorten nicht vertragen.

Histafit-Mitgründerin Ana Hansel wohnt in Hannover-Linden und entwickelt histaminarme Produkte. © Quelle: Elena Otto

Mit dem Teelöffel rührt Hansel die Ingwerstückchen im Glas umher und beginnt zu erzählen, wie sie und Neumann sich kennenlernten. Eigentlich hatte sie nur nach Produkttesterinnen für ihre histaminarmen Nahrungsergänzungsmitteln gesucht. Dabei ist sie auf Neumann aufmerksam geworden. Die hatte in sozialen Medien über ihre Unverträglichkeit berichtet und habe entdeckt, wie sie durch eine angepasste Ernährung Beschwerden lindern könne. „Es war wie Liebe auf den ersten Blick. Wir haben nur einmal telefoniert und uns einmal getroffen – und dann gegründet“, sagt Neumann.

Diagnose nach „jahrelangem Ärztemarathon“

Beide verbindet ein langer Leidensweg, der dem Histamin geschuldet ist. Mit Anfang 20 ging die Unverträglichkeit bei Hansel los. Sie war geplagt von Kopf- und Bauchschmerzen. Doch bis zur Diagnose dauerte es. Erst habe sie es auf den Stress geschoben. Doch nach dem Besuch beim Gastroenterologen, einem Facharzt für Magen-Darm-Erkrankungen, war klar: Sie ist histaminintolerant. Viele Nahrungsergänzungsmittel auf dem Markt habe sie deshalb nicht vertragen und musste sich Einzelpräparate besorgen.

Melina Neumann (l.) und Ana Hansel (r.) von Histafit sind selbst histaminintolerant und mussten ihre Ernährung entsprechend umstellen. © Quelle: Stefanie Schumacher

Auch Neumann hat einen „jahrelangen Ärztemarathon“ hinter sich, wie sie sagt. Bis die Ärztinnen und Ärzte ihr Blut auf Histamin getestet haben, sei viel Zeit verstrichen. Ihre Diagnose stand noch vor dem Abitur fest. „Das hat meinen beruflichen Weg entsprechend beeinflusst“, erzählt die 24-Jährige. Schließlich habe sie sich entschieden, Gesundheitsmanagement zu studieren. Auf den Bachelor vor der Unternehmensgründung mit Hansel folgte das Masterstudium im Bereich Prävention und Gesundheitsmanagement. Ihre Masterarbeit habe sie erst vor wenigen Tagen fertiggeschrieben.

Zwangsweise müssen sich die beiden mit dem auseinandersetzen, was sie essen. Dadurch habe sich das Verhältnis zur Ernährung verändert. Für Neumann sei es „ein wichtiger Wohlfühlfaktor im Alltag“. Frisch zu kochen und bewusst langsam zu essen sei für sie „auch ein Selbstfürsorgeprozess“. Hansel entdeckte durch ihre Unverträglichkeit neue Lebensmittel und Kombinationen kennen: „Statt einer Sojasauce benutze ich eine Sauce auf Kokosbasis; oder Acerolasaft statt Essig.“

Histaminintoleranz immer noch kaum beachtet

Mit dem Histamin ist es heute so wie mit dem Gluten noch vor einigen Jahren: Lebensmittel im Supermarkt zu finden, die diese Stoffe nicht oder nur in geringen Mengen enthalten, sei schwierig. Deshalb hat sich das junge Startup dieser Aufgabe angenommen, denn „so kann das nicht weitergehen“, sagt Hansel. Bislang fehle es zudem an der nötigen Aufmerksamkeit für die Unverträglichkeit, auch im medizinischen Arbeitsalltag, wie Neumann berichtet.

Die Aufgaben sind klar verteilt: Während Neumann die sozialen Medien bespielt, kümmere sich Hansel um die Entwicklung der histaminarmen Lebensmittel und Nahrungsergänzungsmittel. Inzwischen ist das Unternehmen außerdem auf sechs Mitarbeitende angewachsen. Einen gemeinsamen Arbeitsort gibt es nicht: „Unser Team ist deutschlandweit verstreut“, berichtet Hansel. Die Selbstständigkeit wurde ihr wohl in die Wiege gelegt, kommt sie doch aus einer Unternehmerfamilie.

NP Visitenkarte Ana Hansel: * 30. Dezember 1984 südlich von Hannover in Benstorf/Salzhemmendorf. Nach ihrer Ausbildung als Kauffrau für Marketingkommunikation und Werbetexterin arbeitete sie als Leitung digitale Medien bei der Logocos Naturkosmetik AG. Anschließend leitete sie die watch-time GmbH, einem An- und Verkauf von vintage Uhren. Ihr persönlicher Weg führte sie aber schließlich in eine andere Richtung – und sie gründete die HistaFit GmbH. Neben dem Kochen reist sie gern und verbringt Zeit mit ihrem Hund Nilo. In ihrer Freizeit erstellt sie Collagen. Mit ihrem Lebensgefährten wohnt Hansel in Linden. Melina Neumann: * 4. Juni 1998 südlich von Hamburg in Winsen/Luhe. Sie absolvierte von 2016 bis 2020 ihren Bachelor im Gesundheitsmanagement und von 2020 bis 2022 ihren Master in Prävention und Gesundheitsmanagement – beides an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement in Hamburg. Nebenbei bloggte sie über ihre Histaminunverträglichkeit und gründete schließlich mit Ana Hansel die HistaFit GmbH. Ihre Freizeit verbringt die 24-Jährige mit ihrem Pferd im Stall oder im Wald: „Ich reite Western und nehme nächstes Jahr vielleicht an einem Turnier teil.“ Wenn sie sich gerade nicht um ihr Pferd kümmert, reist sie mit ihrem Freund und ihrem Van durch Europa. Der Laptop ist immer mit im Gepäck, denn „ich kann von überall arbeiten“.

Auch eine Werkstatt gibt es nicht zu besichtigen, denn die Produktion haben sie an andere Unternehmen ausgelagert. Fast zwei Jahre habe es gedauert, bis die Rezepturen entwickelt und die Produkte auf dem Markt waren. Dafür orientierten sie sich an Vorgaben der Schweizerischen Interessensgemeinschaft für Histamin-Intoleranz (SIGHI). Die teilen Lebensmittel abhängig von ihrem Histamingehalt in Gruppen ein. Entscheidend sei jedoch nicht, „was wir reinmachen, sondern was wir nicht reinmachen“, sagt Neumann. Ihr Ziel sei es, „so wenige Inhaltsstoffe wie möglich“ zu verwenden. Der Gemüseaufstrich enthalte deshalb weder Sonnenblumenöl noch Citronensäure. Mit der gesamten Produktpalette werden sie am Montagabend bei „Die Höhle der Löwen“ zu sehen sein.

Die Show mit den Investoren wird um 20.15 Uhr beim Sender Vox ausgestrahlt.

Von Monika Dzialas