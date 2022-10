﻿Hannoversches Start-up räumt bei „Die Höhle der Löwen“ ab

Hannover. „Histafit“ soll „den Alltag für Menschen erleichtern, die sich histaminarm ernähren möchten oder müssen“, sagt die Hannoveranerin Ana Hansel (37), die gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Melina Neumann (24) histaminarme Produkte verkauft. Mit dem Anliegen waren sie am Montagabend in der Sendung „Die Höhle der Löwen“ zu sehen und gingen mit einem Deal in der Tasche nach Hause. Zwei der Löwen, so nennen sich die Investorinnen und Investoren der Jury, haben ihre Finanzierung zugesagt. Für 160.000 Euro übernehmen nicht nur Nils Glagau, ihr Wunschlöwe, sondern auch Ralf Dümmel zusammen 20 Prozent der Unternehmensanteile. Ursprünglich hatte das Start-up 15 Prozent angeboten. Dass zwei der Juroren einen gemeinsamen Deal abschließen, sei bislang noch nicht vorgekommen.

Löwen zeigen sich „wohlwollend“

„Wir waren schon etwas nervös am Anfang“, erzählt Neumann von der Produktvorstellung. Zwar haben sie ihren Pitch geübt und bekamen von Mitarbeitenden der Redaktion Tipps, was sie besser machen können, doch „da war schon echt Druck hinter“, so die junge Gründerin. Immerhin gehe es darum, „histaminarme Ernährung bekannter zu machen und aus der Nische rauszubringen“, fügt Hansel hinzu. Die Aufregung habe jedoch nicht lange angehalten: Trotz kleiner Versprecher sei die Jury „wohlwollend“ mit ihnen umgegangen, wie Neumann berichtet.

Im Vordergrund ihrer Präsentation stand das sogenannte „Histafood“. Das sind Lebensmittel, die besonders wenig Histamin enthalten. Im Gepäck hatten sie zwei ihrer Produkte: einen Gemüseaufstrich und einen Körnerriegel. Nachdem die Löwen beides in der Sendung probiert und für gut befunden haben, wandert es ab heute in den Lebensmitteleinzelhandel, unter anderem auch in Hannover.

Enge Zusammenarbeit mit Investoren

Noch am Tag der Finanzierungszusage haben sich die Unternehmerinnen mit ihren neuen Anteilseignern zusammengesetzt. Das war im Mai, als die Folge aufgezeichnet wurde. Seitdem habe es viel zu tun gegeben: Die Investoren prüften den Betrieb, besprachen strategische und rechtliche Fragen mit den Inhaberinnen und schließlich ging es an die Produktion und den Vertrieb, „aber toi toi toi, es hat alles geklappt“, freut sich Hansel. Auch weiterhin wollen sie sich einmal im Monat mit den Investoren treffen und gemeinsam entscheiden, in welche Richtung es gehen soll.

Dass sie histaminarme Nahrungsmittel entwickeln und über die allergische Reaktion aufklären, die der Stoff bei einigen Menschen auslöst, gründet auf ihrem persönlichen Leidensweg. Beide Gründerinnen litten unter körperlichen Symptomen, die sie nicht zuordnen konnten. Erst nach einem „jahrelangen Ärztemarathon“ stand bei Neumann die Diagnose Histaminintoleranz fest. Hansel habe ihre Kopf- und Bauchschmerzen lange für stressbedingt gehalten, bis ihr ein Gastroenterologe die Unverträglichkeit bestätigte. Geholfen habe ihnen eine Ernährungsumstellung. Hansel erzählt, dass es ihr damit „deutlich besser“ gehe. Neumann habe inzwischen keine Beschwerden mehr und sagt, dass sie „eigentlich wieder alles essen kann“.

Von Monika Dzialas