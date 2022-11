﻿Hannover: Erneut reichlich Verzögerung auf der A2, aber kein Chaos auf den Schnellwegen

Der Messe- und Berufsverkehr führte am Donnerstagmorgen nicht erneut zu einem Verkehrschaos, Autofahrende in Hannover mussten dennoch mehr Zeit einplanen – auch weil es auf dem Messeschnellweg einen Unfall gab. Erhebliche Verzögerungen gab es auf der A2 zwischen Bad Nenndorf und Garbsen.

Hannover. Das Verkehrschaos in und um Hannover am Mittwoch hat keine unmittelbare Fortsetzung gefunden. Im Berufs- und Messeverkehr am Nachmittag hatten sich auf den Autobahnen und Schnellwegen insgesamt rund 40 Kilometer gebildet, nachdem Autofahrende bereits am Morgen viel Zeit auf dem Weg zur Arbeit oder Eurotier verloren hatten.

So schlimm kam es am Donnerstagmorgen nicht – trotz der durch Wind und Regen erschwerten äußeren Bedingungen. Am stärksten betroffen war der Verkehr auf der A2 aus Fahrtrichtung Dortmund kommend. Hier stockte es zwischen Bad Nenndorf und Garbsen auf einer Länge von sechs Kilometern, Autofahrerinnen und Autofahrer mussten bis zu 30 Minuten mehr Zeit einplanen.

Erneut hohe Verkehrsbelastung auf dem Messeschnellweg

Auf den Schnellstraßen im Stadtgebiet war ebenfalls viel los, die ganz großen Verzögerungen und Staus blieben aber aus. Auf dem Messeschnellweg stockte der Verkehr aufgrund hoher Belastung zunächst vor allem in Fahrtrichtung Norden zwischen Messe-Nord und dem Pferdeturm auf einer Länge von vier Kilometern.

Doch dann wurde der Verkehr gegen 9 Uhr auch in der anderen Fahrtrichtung ausgebremst – Grund hierfür war ein Unfall auf Höhe der Abfahrt Bischofshol, wodurch der linke Fahrstreifen blockiert war. Das machte sich bis auf Höhe Weidetorkreisel bemerkbar, 20 Minuten Zeitverlust.

Auch auf dem Südschnellweg rund um den Landwehrkreisel mussten Autofahrerinnen und Autofahrer mehr Zeit als nötig in Kauf nehmen – allerdings im eher üblichen Rahmen.

Stau hingegen in Stöcken: Auf der B6 war die Verkehrsbelastung in Fahrtrichtung Hannover so hoch, dass zwischen Berenbostel und der Klappenburgbrücke einiges an Geduld gefragt war. Das hatte Auswirkungen auch auf die aus Letter dorthin führende Stöckener Straße.

