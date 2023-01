﻿Nachbarn fürchten Staub und Lärm bei Kaufhof-Abriss an der Marktkirche

Ganz lautlos hat die Galeria-Kette ihren Kaufhof-Standort an Hannovers Schmiedestraße geschlossen. Das Haus mit der markanten Horten-Kachelfassade wird abgerissen und soll neuen Projekten Platz machen. Ein Rundgang durch die Nachbarschaft der größten Abbruchbaustelle in der Innenstadt.

Hannover. Nach dem verglasten Karstadt-Haus am Schillerdenkmal ist nun auch das Kaufhof-Haus mit seiner prägnanten Horten-Fassade zwischen Schmiede- und Osterstraße geschlossen. Die letzten Möbel werden gerade herausgeräumt, der Abriss soll noch dieses Jahr beginnen. „Für die Geschäfte in diesem Teil der Innenstadt wird das eine echte Belastung“, sagt Anke Ellen Barth vom benachbarten Schuhhaus Neumann: „Wir werden trotzdem für unsere Kunden da sein und ihnen ein gutes Einkaufserlebnis bieten.“

Kaufhof Marktkirche: Ein riesiger Baukomplex

Weil man in einer eng bebauten Großstadt sehr leicht das Gefühl für Dimensionen verliert, hilft vielleicht ein Vergleich, um zu verstehen, welche Größenordnung da gerade leergezogen wird. Das Kaufhof-Haus Schmiedestraße hat, grob anhand eines Satellitenbildes vermessen, eine Grundfläche von etwa 5700 Quadratmetern. Das ist etwas mehr Grundstücksfläche als das Kaufhof-Flaggschiffhaus am Hauptbahnhof (gut 5000 Quadratmeter). Aber es ist vor allem ungefähr so viel, wie wenn man die Grundflächen des Kröpcke-Centers (gut 3300 Quadratmeter) und des leer stehenden Karstadt-Hauses am Schillerdenkmal (gut 2200 Quadratmeter) zusammenlegen würde. Ein riesiger Baukomplex also am Übergang der südlichen Innenstadt zur Altstadt. Bald kümmern sich die Abrissbagger darum.

„Haus ist geschlossen“: Das Gebäude von Galeria Kaufhof an der Marktkirche soll abgerissen werden. © Quelle: Christian Behrens

Seit genau einer Woche ist das traditionsreiche Haus geschlossen. Keine Abschiedsparty, keine öffentlichen Reden. Man hat einfach die „Ausverkauf“-Schilder abgehängt, die seit Monaten die Schaufenster geprägt haben. Ware war am Ende sowieso kaum noch da, Beschäftigte sollen sich angesichts der trostlosen Perspektive immer öfter krankgemeldet haben. Viele von ihnen waren seit Jahrzehnten im Haus beschäftigt. Im April hatten sie noch mal mit einer Mahnwache protestiert, als die Schließungspläne bestätigt wurden, die ohnehin jeder voraussehen konnte.

Managementfehler und Zugeständnisse bei den Beschäftigten

Der Niedergang der einst so stolzen beiden Kaufhausmarken, in denen auch Horten und das Deutsche Familien-Kaufhaus Defaka verschmolzen, war lange absehbar. Ursache war eine Kette von Management-Fehlentscheidungen, bei denen stets einige Wenige reich wurden, während die Beschäftigten ein finanzielles Sonderopfer nach dem nächsten bringen mussten. Der Trend zum Onlineshopping und zusätzlich die Corona-Krise im Handel beschleunigten den Prozess nur.

Der Vorteil: Im letzten verbliebenen Galeria-Haus am Hauptbahnhof kann der angeschlagene Konzern jetzt seine Kräfte bündeln. Wer durch das Haus geht, merkt die frischen Ansätze: Im Erdgeschoss erstrahlt die Warenpräsentation neu, in den oberen geschossen ist wieder mehr Personal zu sehen – weil etliche Beschäftigte wechseln konnten, wenn ihre Standorte geschlossen wurden.

Staub, Lkw-Verkehr, Lärm

Während also am Hauptbahnhof das Leben pulsiert, machen sich die Geschäfte in der südlichen Innenstadt auf eine schwierige Phase gefasst. Abbrucharbeiten, Staub, Lkw-Verkehr, Lärm – wer will das schon gern dauerhaft vor der Tür haben.

Abbau: So sieht es im Gebäude von Galeria Kaufhof an der Marktkirche derzeit aus. © Quelle: Christian Behrens

Derzeit kommen die Kunden noch und stehen irritiert vor den verschlossenen Kaufhof-Türen. Etliche seien es täglich, sagt Bernardo Welte, der vor dem Haupteingang an der Osterstraße tapfer weiter Schmalzkuchen verkauft. Der Mietvertrag für die Bude läuft noch bis zum eigentlich geplanten Kaufhaus-Schluss Ende Januar. Aber vor Wochen schon sei die Kaufhof-Standortchefin Susanne Hollenbach gekommen und habe informiert, dass man nun doch schon früher schließen werde, verrät Welte. Seit vier Jahren verkaufen seine Schwester und er bereits Schmalzkuchen an dem Platz. Nun werde man wohl sich wohl einen anderen Platz suchen müssen, ahnt Welte: Staub und Abbruchlärm passen nicht zu Schmalzkuchen. „Aber wir bleiben bis zum 31. Januar.“

Untermieter wie Essanelle und Go-Asia verlassen das Haus

Etwas früher wird der letzte Einliegerladen im Kaufhof-Haus schließen: bereits am 19. Januar. Es ist der Essanelle-Friseurgeschäft mit sieben Frisierstühlen im Minishop zur Seilwinderstraße. Das Filialunternehmen hat drei weitere Standorte in Hannover, alle Beschäftigten kämen anderswo unter, sagt eine Mitarbeiterin. Bijou Brigitte direkt nebenan hat den Betrieb bereits eingestellt, der Laporte-Kartenshop ist schon lange weg, die Kühltruhen des Tiefgeschoss-Spezialitätenmarkts Go-Asia werden gerade abtransportiert: Das Kaufhof-Haus leert sich zunehmend, weil jetzt auch die Untermieter ausziehen.

Untermieter ziehen aus: Die Kühltruhen des Go-Asia-Geschäfts werden auf Paletten abtransportiert. © Quelle: Christian Behrens

Alteingesessene, familiengeführte Geschäfte in der Nachbarschaft wie I.G. von der Linde oder eben Schuh Neumann aber können nicht mal so eben den Standort wechseln. Für beide Unternehmen wird der bevorstehende Abriss ein Deja-vu: Beide haben von 1973 bis 1975 den Abriss des alten Defaka-Kaufhauses und den Neubau des Horten-Geschäfts miterlebt. „Wandel gehört zu einer Innenstadt dazu“, sagt Schuhhaus-Sprecherin Barth tapfer, aber sie sagt ganz ehrlich auch: „Begeistert sind wir nicht davon, was hier jetzt nebenan über Jahre passieren wird.“ Die Situation in den Innenstädten sei ohnehin schwer für den inhabergeführten Einzelhandel – nun werde sie noch schwerer.

Broken-Windows-Theorie: Signa reagiert früh

Immerhin sieht es nicht nach jahrelangem Siechtum aus. Handelsexperten wissen, dass es für Innenstadtlagen kaum eine größere Bedrohung gibt als leere Schaufenster. Die Theorie der „broken windows“ aus Übersee besagt: Nachdem das erste leere Schaufenster erblindet und im Zweifelsfall sogar eingeworfen wurde, zieht der Abwärtsstrudel nach und nach auch alle Nachbargeschäfte mit hinab, weil die Laufkundschaft ausbleibt und mit der Passantenfrequenz auch die Umsätze sinken.

Geschlossen: Haupteingang von Galeria Kaufhof an der Marktkirche. © Quelle: Christian Behrens

Beim österreichischen Immobilieneigentümer Signa weiß man das – und hat deshalb rechtzeitig das Gespräch mit der Stadt gesucht. Bis zum Beginn des Kaufhof-Abrisses voraussichtlich im Oktober wolle man kulturelle Zwischennutzungen ermöglichen, sagt ein Sprecher. Und im Anschluss wolle man keineswegs wieder ein reines Handelshaus errichten. Stattdessen soll es einen Mix geben mit etwas Handel im Erdgeschoss geben, vielleicht auch mit lokalen Marken und regionalem Kunsthandwerk.

Begrüntes Dach und Künstlerateliers

Darüber seien Wohnen und Büros, Freizeiteinrichtungen und Ateliers denkbar, sagt der Sprecher. Das Dach solle begrünt und als „öffentlich zugänglicher Freiraum“ nutzbar werden. Bekannt ist, dass Signa die Pläne der Stadt zur Beruhigung der Schmiedestraße unterstützt: Statt dort Durchgangsverkehr durchrauschen zu lassen, soll die Straße künftig zwar für die Autos von Menschen mit einem Anliegen anfahrbar sein, aber zugleich attraktiver werden für stadtverträglichere Formen des Verkehrs.

Der Umbau der Straße ist bereits gestartet. Der Abriss und Neubau des Gebäudes steht bevor. Es klingt, als ob es nach der Durststrecke mit neuen Impulsen weitergehen könnte am Übergang zwischen der südlichen Innenstadt und der Altstadt.