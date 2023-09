Globaler Klimastreik

Hannover: Fridays for Future zieht Freitag mit Großdemo durch die Stadt

Fridays for Future Hannover plant eine große Demo mit Protestmarsch am Freitag. Die Aktion gehört zum globalen Klimastreik am 15. September. Die Organisatoren rechnen mit Tausenden Teilnehmenden auf Teilen des Cityrings. Die Polizei rät, nicht mit dem Auto in die Stadt zu kommen.