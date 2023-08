﻿Staus am Südschnellweg in Hannover: Auch Üstra-Busse verspäten sich

Hannover. Besonders morgens und im Berufsverkehr am Nachmittag geht oft nichts mehr: Die Verkehrslage in Hannovers Süden ist derzeit angespannt, und darunter haben auch Üstra-Fahrgäste zu leiden – und zwar auf Buslinien in weiten Teilen des Stadtgebietes.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wegen der Bauarbeiten am Südschnellweg kommt es auf der Hildesheimer Straße immer wieder zu Staus, zumal derzeit auch auf den potenziellen Ausweichstrecken Schützenallee und Messeschnellweg gebaut wird. Davon ist allerdings nicht nur der Autoverkehr betroffen. Auch Üstra-Fahrgäste müssen regelmäßig Verzögerungen hinnehmen – und zwar auf verschiedenen innerstädtischen Buslinien.

„Der Betriebshof in Mittelfeld ist aufgrund des Brandes vor zwei Jahren gesperrt“, sagt Üstra-Sprecher Heiko Rehberg. Die Busse sind daher provisorisch nahe dem Ikea-Gebäude am früheren Expo-Gelände untergebracht. Von dort aus steuern sie verschiedene Linien im Stadtgebiet an. „Weil die Hildesheimer Straße in Döhren teils nur einspurig zu befahren ist, kann es dabei immer wieder zu Staus und Verspätungen kommen“, sagt Rehberg. In den vergangenen Wochen hätten Fahrgäste bei verschiedenen Linien teils mehrere Minuten auf Busse warten müssen.

Die Landesstraßenbaubehörde informiert über unter www.schnellwege-blog.de über den Fortschritt bei den Arbeiten am Schnellweg.

HAZ