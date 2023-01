Der Bezirksrat wünscht sich ein Fahrradparkhaus an der Stadtbahn-Haltestelle Kurze-Kamp-Straße in Bothfeld. Die Stadt Hannover soll nun prüfen, ob ein solches Projekt sinnvoll und machbar wäre.

Hannover. Entsteht an der Stadtbahn-Haltestelle Kurze-Kamp-Straße in Bothfeld demnächst ein Fahrradparkhaus? Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide hat die Stadtverwaltung zumindest dazu aufgefordert, die Möglichkeit zu prüfen. Da sich in der Nähe der Haltestelle viele Einkaufsmöglichkeiten, Sportstätten und eine Veloroute befinden, schätzen die Stadtteilpolitiker den Bedarf an Abstellflächen für Fahrräder als hoch ein. Mit einer Rückmeldung rechnet der Bezirksrat im ersten Halbjahr 2023.