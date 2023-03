﻿Die Schmiede: So wollen die Digwa-Brüder Gastfreundschaft ans Steintor in Hannover bringen

Die Schmiede eröffnet am 1. April: Mit ihrem Lokal wollen die Brüder Stephan und Matthias Digwa „Gemütlichkeit und Gastfreundschaft“ ans Steintor bringen. Dafür haben sie eine halbe Million Euro in das ehemalige Cuchillos investiert.

Schöne Aussichten: Stephan (links) und Matthias Digwa freuen sich, dass in der Schmiede ihr eigenes Craftbeer aus den Zapfhähnen direkt an den Tischen läuft.

Hannover. Noch ist das Erdgeschoss eine Baustelle, doch der Blick aus der oberen Etage ist verheißungsvoll. „Man blickt auf das Schillerdenkmal“, freut sich Matthias Digwa (25). Die Perspektive im Nebenraum mit den runden Panoramafenstern ist noch besser: Der Turm der Marktkirche ist zu sehen. „Die Ecke ist gut“, sind er und sein Bruder Stephan Digwa (31) überzeugt. Dass sie das Steintorviertel mit Rotlichtbezirk und Drogenumschlagplatz quasi im Rücken haben, ficht sie nicht an. „Wir wollen Gemütlichkeit und Gastfreundschaft in die City bringen“, sagen sie über ihr Lokal.

Die Schmiede soll es heißen. „Der Name liegt nah“, findet Stephan Digwa bei einem Lokal an der Schmiedestraße. Für das Pressefoto stemmt er zusammen mit seinem Bruder einen 35-Kilo-Amboss, der seinen Platz auf dem gemauerten Kamin finden soll. Und noch eine Parallele gibt es: Schmiede heißt auch die Kneipe im Gutshof Rethmar, den die Familie seit 20 Jahren betreibt. Ein 1604 erbautes Fachwerkhaus, einst ein Rittergut, dann lange ein landwirtschaftlicher Betrieb, der irgendwann verfiel. „Auch eine Stellmacherei gehörte einst dazu“, erzählt Stephan Digwa. Seine Familie, die eigentlich ein Bauunternehmen führt, wandelte das Anwesen zur Event-Gastronomie um.

Schwer zu tragen: Stephan (links) und Matthias Digwa mit dem Amboss, der seinen Platz in der Schmiede finden soll. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Vom Gutshof Rethmar an das Steintor

Nun also der Sprung in die City. „Wir haben schon lange nach einem passenden Lokal gesucht“, erzählen die Brüder. Vom langjährigen Fleischlieferanten Gramann kam der Tipp, dass das Cuchillos frei wird. Das Lokal war ein Gemeinschaftsprojekt von Locorito-Chef Andreas Oldenburger und Frido Marquardt und Monty Emrich (machen die Bar Schenker in Linden), das aber seit dem Start im Sommer 2020 mit den Folgen von Corona-Pandemie, Inflation und Preissteigerungen zu kämpfen hatte.

Noch viel zu tun: Das Erdgeschoss des Lokals Die Schmiede ist noch im Umbau – Eröffnung ist am 1. April. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Noch bis Mitte Dezember wurden an der Schmiedestraße 39 Tortillas serviert, „zwischen Weihnachten und Neujahr haben wir den Mietvertrag unterschrieben“, sagt Stephan Digwa, der als Bauingenieur auch bei der anschließenden Renovierung die Fäden in der Hand hielt. „Zweieinhalb Monate für Planung und Ausführung“, sagt er stolz. Toiletten und Küche wurden komplett neu gemacht, das ehemals hippe, aber eher dunkle Ambiente heller und freundlicher gestaltet, die Klinkersteine dafür stammen aus einem 200 Jahre alten belgischen Hof. Die Modernisierung haben sich die Brüder etwas kosten lassen. „Wir haben eine halbe Million Euro investiert.“

Sie profitieren davon, dass ihre Vorgänger eine ausgezeichnete Idee hatten: Schon im Cuchillos konnte man im Obergeschoss an einigen Tischen das Bier direkt aus einem eigenen Hahn zapfen. Nun kommt hinter einer Glaswand noch eine zusätzliche Leitung dazu, über die Gäste an anderen Tischen sich mit einer Guthabenkarte das Bierglas selber nachfüllen könne. „Einmalig in Norddeutschland“, schwärmen die Digwas. Zumal ihr eigenes Bier aus dem Hahn läuft.

Ihr eigenes Bier heißt „Das Freie“

„Das Freie“ nennt sich die Brauerei, die auf dem Gutshof im Jahr 60.000 Liter produziert. „Das ist keine Mogelpackung“, betont Stephan Digwa in Anspielung auf Craft-Biere die als Auftragsarbeit in Industriebrauereien hergestellt werden. „Wir haben einen eigenen Braumeister.“ Wie es dazu kam? Bruder Christoph (heute 33) habe als Schüler ein Jahr in den USA verbracht, in seiner Gastfamilie wurde Bier gebraut. Das wollte er zurück in Deutschland unbedingt auch. „Wir haben mit Omas Einkochtopf angefangen. Unsere ersten Versuche waren nicht gut“, Stephan Digwa verzieht das Gesicht. „Aber wir haben uns reingefuchst.“

Und hochgearbeitet. „Als nächstes kam der 50-Liter-Kessel. Die Hälfte haben wir selber getrunken, aber das Bier kam auch gut bei den Gästen an“, so Matthias Digwa. 2015 wurde die Brauerei gegründet, 15 Sorten werden heute produziert. Der Name kommt aus dem historischen Kontext. „Das Große Freie“ sei ein Zusammenschluss von 15 Ortschaften beim heutigen Sehnde gewesen, die das Privileg hatten, steuerfrei Bier herzustellen.

Viele Möglichkeiten: Matthias Digwa und seine Mutter Elke im Außenbereich des Gutshofs Rethmar. Auch die Brauerei ist hier untergebracht. © Quelle: Katja Eggers

„Wir wollen Regionalität in die Innenstadt bringen“, das ist Matthias Digwa wichtig. Craftbeer gehöre dazu, Fleisch- und Wurstwaren aus der Region ebenso, „moderne deutsche Küche“ soll auf die Teller kommen. „Wir leben das“, beteuert er und führt ein Beispiel an. Für große Gesellschaften auf dem Gutshof Rethmar wollten sie keinesfalls fertige Mettklößchen für die Hochzeitssuppe einkaufen. „Also haben wir eine Maschine gebaut, mit der wir sie jetzt selber anfertigen.“

Mit dieser Einstellung wollen sie nun Hannovers City erobern. „Hier gibt es viele Gastroketten. Ich will die nicht schlechtmachen, aber mit unserem Know-How können wir das besser“, sagt der studierte Wirtschaftswissenschaftler, der schon als als Kind auf einer Bierkiste hinter dem Gutshoftresen stand und Gläser wusch. „Wir wollen die Lücke zwischen Massengastronomie und Fine Dining schließen.“ Den Standort findet er dafür ideal. „Wir werten das Viertel auf.“