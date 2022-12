﻿Hannover: Steintor, Raschplatz und Marstall sind jetzt Waffenverbotszonen

Hannover. Jetzt gilt es: Ab diesem Freitagabend, 21 Uhr, treten

die neuen Waffenverbotszonen an Steintor, Marstall, Raschplatz und Andreas-Hermes-Platz

in Kraft. Nachts untersagt die Stadt damit das Mitführen von gefährlichen Gegenständen wie beispielsweise Messern oder Schusswaffen. Die Entscheidung ist ein Resultat aus den gestiegenen Deliktzahlen der Vergangenheit. Es gibt aber noch ein praktisches Problem: Die Schilder, die auf die Zonen hinweisen, fehlen.

Laut Polizei sind Messerattacken in den jetzigen Verbotsbereichen allein von 2021 auf 2022 um 54 Prozent gestiegen. 150 Taten zählten die Ermittler, die meisten in den Abend- und Nachtstunden der Wochenenden sowie mittwochs. Als Konsequenz gelten die Waffenverbotszonen nun täglich zwischen 21 und 6 Uhr. Die Verwaltung hatte ihre Pläne bereits Anfang November vorgestellt.

Ende desselben Monats stimmte der Rat dem Vorhaben zu

. Die Regel tritt damit nur wenige Tage vor dem Auslaufen der alten in Kraft,

am Raschplatz galt seit 2019 eine dreijährige Verbotszone

.

Verboten sind ab sofort nicht nur ohnehin per Gesetz untersagte Waffen wie Butterflymesser oder Pistolen. Jetzt dürfen auch keine Küchenmesser, Baseballschläger oder ähnlich gefährliche Utensilien mitgeführt werden. Der Verstoß kann bis zu 10.000 Euro Strafe kosten. Die Verordnung erlaubt es aber Personen, die solche Gegenstände beruflich dabei haben, ohne Sanktionen über die Plätze zu gehen. Gleiches gilt etwa für Menschen, die gerade neue Küchenmesser in der City gekauft haben und originalverpackt nach Hause bringen. Kontrolliert wird die Einhaltung von Polizei und städtischem Ordnungsdienst.

Einziges Problem: Noch weiß am Steintor, Marstall und Andreas-Hermes-Platz niemand, dass er ab sofort zwischen 21 und 6 Uhr bestimmte Gegenstände nicht mehr in den Taschen haben darf. Lediglich am Raschplatz hängen die Schilder der alten Zone – die 2019 aber auch schon verspätet installiert wurden. "Sie sollen bis Weihnachten aufgestellt werden", teilt Stadtsprecher Dennis Dix dazu auf Anfrage mit. Die neuen Verbotszonen bleiben laut Verordnung zehn Jahre bestehen, sollen aber alle 24 Monate auf ihre Sinnhaftigkeit überprüft werden.