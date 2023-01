Sternsinger von St. Franziskus sammeln fast 14.000 Euro

Hannover. Bemerkenswert erfolgreich waren die Sternsinger des katholischen Kirchortes St. Franziskus (Gemeinde Heilig Geist) in Vahrenheide-Sahlkamp. „Die 25 Kinder haben zusammen mit ihren zwölf erwachsenen Begleitern in acht Tagen 13.865 Euro eingesammelt. Das ist das zweitbeste Sternsinger-Sammelergebnis in der 58-jährigen Geschichte von St. Franziskus“, sagt Pfarrer Arnold Richter.

Die Kinder waren nach der Messe am 2. Weihnachtstag ausgesandt worden, um die Geburt Christi zu verkünden und an den Wohnungstüren den Haussegensspruch anzubringen. 1500 Haushalte in Vahrenheide und im Sahlkamp suchten sie auf. Außerdem besuchten sie außerhalb der beiden Stadtteile noch zwei Altenheime, die Telekom, die Bundeswehr und verschiedene Restaurants, wo sie vorsangen und sammelten. „Dass es nach Corona, Lockdown und in der aktuellen Teuerungswelle dennoch so viel Hilfsbereitschaft gibt, das macht schon froh“, sagt Pfarrer Richter.

Sternsinger sind die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder

Die diesjährige Sternsingeraktion lief am 6. Januar (Kirchenfest der Heiligen Drei Könige) aus. Sie stand dieses Mal unter dem Motto „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“. Die Sternsinger sind das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Es existiert seit 1959 und ist weltweit die größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder.