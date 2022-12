﻿Stöcken: Propangas-Heizgerät löst Brand in Einfamilienhaus aus

Am späten Freitagabend hat ein Einfamilienhaus in Stöcken gebrannt. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, Teile des Hauses sind aber nicht mehr bewohnbar. Auslöser war ein mobiles Heizgerät. Die Polizei ermittelt.

Symbolbild. Am späten Abend musste die Feuerwehr ausrücken, um einen Brand in einem Einfamilienhaus zu löschen.

Hannover. Am späten Freitagabend kurz vor 23 Uhr musste die Feuerwehr zu einem Brand in der Weizenfeldstraße im Stadtteil Stöcken ausrücken. Ein Zimmer in einem Einfamilienhaus stand in Flammen. Wie sich herausstellte, hatte ein mobiles Heizgerät das Feuer verursacht. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Hannover warnt vor unsachgemäßer Nutzung mobiler Heizgeräte.

Gegen 22:40 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, teilt Gianni Hilliger, Sprecher der Feuerwehr Hannover mit. Beim Eintreffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass es in einem Zimmer des Einfamilienhauses brannte. Zwei Personen befanden sich noch im Haus, drei weitere standen bereits davor. Die Feuerwehrleute brachten die Bewohnenden aus der Gefahrenzone und löschten den Brand. Um 23 Uhr war das Feuer aus, danach lüftete die Feuerwehr noch. Gegen halb eins war der Einsatz beendet. „Die Hausbewohner konnten nach den Einsatzmaßnahmen wieder in den nicht betroffenen Gebäudeteil zurückkehren“, sagt Hilliger. Alle Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses blieben unverletzt.

Ursache war ein mit Propangas betriebenes Heizgerät

Eine erste Begutachtung durch die Feuerwehrleute vor Ort ergab, dass ein mit einer Propangas-Flasche betriebenes Heizgerät die umliegende Einrichtung in Brand gesetzt hatte, so Hilliger. „Es handelt sich um ein handelsübliches mobiles Heizgerät“, sagt der Feuerwehrsprecher. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 5000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen.

Wichtiger Hinweis der Feuerwehr

Die Feuerwehr Hannover weist darauf hin, dass gasbetriebene Heizgeräte nur dann in Innenräumen aufgestellt und betrieben werden dürfen, wenn diese laut Herstellerangaben dafür geeignet sind. „Beim Betrieb solcher Heizgeräte müssen Räume regelmäßig gelüftet werden, um gefährliche, bis hin zu tödlichen Kohlenmonoxydkonzentrationen zu verhindern“, sagt Gianni Hilliger.