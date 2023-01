In einem Wohnhaus an der Freudenthalstraße in Hannover-Stöcken ist am Donnerstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Doch drei Wohnungen in dem Doppelhaus sind derzeit nicht mehr bewohnbar.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket