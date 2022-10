Fotos, Baupläne, Drohnenvideos: So gibt die Stadt Seelze Einblicke in Schulbauprojekte

An Seelzer Schulen wird aktuell so viel gebaut, wie nie zuvor. Das stößt in der Bevölkerung auf so großes Interesse, dass die Stadt nun umfassende Einblicke in die Projekte gibt. Wer sich über die Baustellen informieren will, gelangt mithilfe eines QR-Codes zu Fotos, Bauplänen – und Drohnenvideos.