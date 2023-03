﻿Ministerin Behrens: Streckenradar auf B6 führt zu mehr Verkehrssicherheit

Autos fahren auf der Bundesstraße B6 in der Region Hannover vorbei an einem Streckenradar.

Hannover. Das bundesweit erste Streckenradar zur Geschwindigkeitskontrolle auf der Bundesstraße 6 südlich von Hannover hat nach einem Bericht des Landespolizeipräsidiums für erheblich mehr Verkehrssicherheit gesorgt. In den vergangenen Jahren gab es demnach auf dem 2,2 Kilometer langen Streckenabschnitt zwischen Gleidingen und Rethen keine Toten oder Schwerverletzten mehr und insgesamt weniger Unfälle.

Innenministerin Daniela Behrens (SPD) will nun prüfen, ob diese Art der Tempoüberwachung auch an anderen Unfallschwerpunkten in Niedersachsen eingesetzt werden kann. „Das ist ein Erfolgsmodell“, sagte Behrens dieser Zeitung. „Dieses wirklich gute Instrument der Geschwindigkeitskontrolle bleibt auf der B6 in Betrieb.“

Geschwindigkeit über 2,2 Kilometer berechnet

Das Streckenradar an der B6 misst das Tempo nicht an einer einzelnen Stelle, sondern berechnet die Durchschnittsgeschwindigkeit der Autos auf den beiden Fahrspuren Richtung Norden. Dafür werden kurzfristig alle Kennzeichen erfasst und anonymisiert gespeichert. Bei einer Geschwindigkeit über den erlaubten 100 Kilometern pro Stunde gehen die Daten an die Bußgeldbehörde der Region Hannover.

„Im Ergebnis ist festzustellen, dass die erste Abschnittskontrolle in Deutschland die Verkehrssicherheit auf dem überwachten Streckenabschnitt erhöht, da die mittleren Geschwindigkeiten reduziert werden“, heißt es in dem Bericht des Landespolizeipräsidiums zur Evaluierung der Abschnittskontrolle („section control“), der dieser Zeitung vorliegt. Das ermögliche den „grundsätzlichen Einsatz der Abschnittskontrolle an allen geeigneten Unfallhäufungsstrecken“.

Berüchtigter Gefahrenschwerpunkt

Vor der Installation der Abschnittskontrolle war die Strecke ein berüchtigter Gefahrenschwerpunkt mit durchschnittlich fast neun Unfällen pro Jahr. 2014 kamen dabei drei Personen ums Leben, vier wurden schwer, weitere vier leicht verletzt. Schon in der Bau- und Testphase sanken diese Zahlen laut dem Bericht. Im November 2020 wurde der Regelbetrieb gestartet. 2021 verzeichnete die Polizei laut Bericht acht Unfälle mit einem Leichtverletzten, 2022 fünf Unfälle mit drei Leichtverletzten.

Allerdings kann nicht der gesamte Zeitraum gleich bewertet werden. Im Jahr 2019 hatte das Verwaltungsgericht Hannover nach der Klage eines Autofahrers das Abschalten des Streckenradars verordnet. Das habe in der achtmonatigen Zwangspause dazu geführt, dass die Anlage „keine verkehrssichernde Wirkung mehr erzielen konnte“, heißt es in der Evaluation. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hob das Urteil im selben Jahr wieder auf. Das Bundesverwaltungsgericht ließ eine Revision nicht zu.

Ein Jahr keine Bußgeldbescheide

Später führte laut Bericht ein bürokratische Panne dazu, dass fast eine Jahr lang keine Bußgeldbescheide an Temposünder verschickt wurden. Für die Pilotphase hatte die Stadt Laatzen dem Anlagenhersteller eine befristete Baugenehmigung erteilt. Für den fortgesetzten Betrieb war eine neue Genehmigung erforderlich. Weil die Bearbeitung des Antrags aber offenbar lange dauerte, entschied die Region Hannover Anfang Juli 2021 bis zur Genehmigung keine Tempoverstöße mehr zu ahnden. Erst Anfang Mai 2022 wurden wieder Bußgeldbescheide verschickt.

Folgen für die Verkehrssicherheit hatte die Lücke aber laut Untersuchung nicht: „Da über den Umstand der Ahndungseinstellung keine Berichterstattung durch die Medien erfolgt ist und auch sonst augenscheinlich keine maßgeblichen Informationen die Verkehrsteilnehmenden hierzu erreicht haben zu scheinen, ist davon auszugehen, dass die Abschnittskontrolle fortgesetzt auf das Geschwindigkeitsverhalten und das Unfallaufkommen Einfluss genommen hat.“