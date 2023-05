﻿Schnelle Küche für unterwegs: Streetfood-Kochkurs in Hannover

Hannover. Die katholische Familienbildungsstätte Hannover bietet am Freitag, 2. Juni, zwischen 18 und 21.45 Uhr in ihren Räumen an der Goethestraße 31 einen Kochkurs zum Thema Streetfood an. Leiter des Workshops ist Küchenmeister und Konditor Andreas Goos. Als Streetfood bezeichnet man kleine Zwischenmahlzeiten, die in mobilen Garküchen zubereitet und für unterwegs verkauft werden. Im Kurs haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich an einer Vielzahl derartiger Gerichte aus unterschiedlichsten Regionen auszuprobieren.

Die Teilnahmegebühr beträgt 37,50 Euro, einschließlich Lebensmittelumlage. Eine Anmeldung ist erforderlich und unter www.kath-fabi-hannover.de oder per E-Mail an bildung@kath-fabi-hannover.de möglich.

HAZ