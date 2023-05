﻿Warnstreik bei Regiobus am Donnerstag: Das müssen Schulkinder beachten

Kostenfrei bis 13:28 Uhr lesen

Kriminalität

Kita an Bissendorfer Straße in Großburgwedel: Einbrecher schlagen Scheibe ein

Aufgrund des Feiertags am 1. Mai waren die Kitas einen Tag länger geschlossen als sonst. Das haben sich in Burgwedel offenbar Einbrecher zunutze gemacht. Sie sind in eine Kita an der Bissendorfer Straße eingebrochen.