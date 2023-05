﻿Streit um die „Brötchentaste“ in Hannover: Kostenloses Kurzzeitparken abschaffen – oder sogar verlängern?

Hannover. Mal eben das Auto für zehn Minuten kostenlos abstellen, um eine schnelle Besorgung zu erledigen – das soll künftig nicht mehr möglich sein. Die Stadt Hannover will die „Brötchentaste“ abschaffen, um ihre Einnahmen durch Parkgebühren zu erhöhen und weniger Anreize zu bieten, mit dem Auto in die Stadt zu fahren. Über die Pläne kam es am Mittwoch zum Streit im Bauausschuss. Die CDU forderte sogar, den Zeitraum für das Kostenlos-Parken auf 20 Minuten zu verdoppeln.

„Die Brötchentaste hat sich bewährt. Wir wollen, dass die Innenstadt erreichbar bleibt“, erklärte CDU-Verkehrspolitiker Patrick Hoare. In dem Antrag, den er im Bauausschuss vorlegte, warnte die CDU: „Unter dem Wegfall dieser Regelung leiden sowohl die Menschen in Hannover, die demnach für jeden noch so kurzen Aufenthalt zur Kasse gebeten werden, als auch die örtlichen Betriebe, denen ein Teil der Kundschaft verloren gehen wird“.

So kam es 2019 zum Deal mit der „Brötchentaste“

Grünen-Verkehrsexpertin Julia Stock hält die Regelung hingegen für „aus der Zeit gefallen“. Das Ziel sei „die lebendige Stadt der kurzen Wege“. Wegen der Brötchentaste mit dem Auto in die Stadt zu fahren, sei „irrsinnig“. Zudem seien Bäcker meist „gut zu Fuß zu erreichen“. Es sei höchste Zeit, die „FDP-Taste abzuwählen“.

Die FDP hatte 2019 im Ampelbündnis mit SPD und Grünen das kostenlose Kurzzeitparken durchgesetzt – als Ausgleich für eine generelle Erhöhung der Parkgebühren. FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke verteidigte die Regelung. Er befürchtet, dass ein Wegfall zu weniger Umsatz bei den Geschäften und damit auch zu weniger Gewerbesteuereinnahmen führen würde. Anders als die CDU hält er zehn Minuten Kostenlos-Parken für ausreichend.

Stadt hofft auf 100.000 Euro Mehreinnahmen ab 2024

SPD-Fraktionschef Lars Kelich hält es für „richtig“, dass die Stadt nicht auf diese Einnahmen verzichten will. Auch Autofahrer müssten „ihren Beitrag leisten“. Kein Verständnis zeigte er für den Vorstoß der CDU, das kostenlose Parken auszuweiten. „Mein Eindruck ist, dass die CDU will, dass die Leute ihre Brötchen auch noch selbst backen können“, sagte Kelich. Zusammen stimmten SPD und Grüne für den Vorschlag der Verwaltung.

Die Stadt erhofft sich von der Abschaffung der „Brötchentaste“ 2023 Mehreinnahmen in Höhe von 50.000 Euro. Ab 2024 soll dieser Wert auf 100.000 Euro ansteigen. Allerdings müssen zunächst für 85.000 Euro die Parkautomaten umgerüstet werden.