Streit in der Innenstadt eskaliert: Unbekannter verletzt 31-Jährigen mit Messer

Kostenfrei bis 17:45 Uhr lesen

Umstellung bei Müllabfuhr

Grasdorfer Familie will Mülltonne gemeinsam nutzen, doch Aha stellt sich quer

Der Abfallentsorger Aha stellt in Hannovers Umland zunehmend auf eine Tonnenabfuhr um. In Laatzen-Grasdorf möchte eine Familie Behälter gemeinsam nutzen, doch Aha stellt sich quer: Beide Haushalte seien zwar in der gleichen Straße, aber zu weit voneinander entfernt. Die Regelung wirft Fragen auf.