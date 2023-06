﻿Hannover: Stromausfall legt Linie 6 der Üstra lahm

Hannover. Volle Stadtbahn-Haltestellen entlang der Üstra-Linie 6, nur wenig Informationen für die Fahrgäste: Ein Stromausfall hat am Donnerstagmorgen die Stadtbahnlinie 6 komplett lahmgelegt. An der Seelhorster Allee in Richtung Nordhafen mussten die Fahrgäste aussteigen. Wie die Üstra am Morgen twitterte, soll ein Ersatzzug ab Nordhafen wieder fahren.

Zumindest einen Teilstrom gibt es derzeit wieder: Zwischen Tierärztlicher Hochschule und Nordhafen und zwischen Messe-Ost und Kronsberg pendeln die Bahnen wieder hin und zurück.

Nichts geht mehr: Am Donnerstag fiel auf einigen Abschnitten der LInie 6 zwischen Nordhafen und Messe-Ost der Strom aus. © Quelle: Christof Perrevoort

Die Üstra richtete auf den betroffenen Teilabschnitten einen Schienenersatzverkehr (SEV) ein. Vor allem viele Schüler hat der Stromausfall kalt erwischt – sie kamen deutlich zu spät zum Unterricht.

Gegen 8.25 Uhr meldete die Üstra via Twitter: „Strecke wieder frei, die Bahnen können wieder ihren gewohnten Fahrweg fahren. Es kommt dennoch zu Verspätungen.“

