﻿Party in der Calenberger Neustadt: 23-Jähriger stürzt von Balkon und verletzt sich schwer

Hannover. Ein 23-Jähriger ist nachts bei einer Party in der Calenberger Neustadt von einem Balkon gefallen und hat sich schwer verletzt. Er schwebte aber nach dem Sturz am Freitag, 20. Mai, zu keiner Zeit in Lebensgefahr. Die Polizei Hannover schließt derzeit ein Fremdverschulden aus. Warum der Mann vom Balkon fiel, ist laut Polizei aber noch unklar.