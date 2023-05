Wer hat den vermissten 80-Jährigen aus Wülfel gesehen?

Hannover. Die Polizei sucht nach Albert M. aus Wülfel. Der 80-Jährige verließ am Donnerstag, 25. Mai, ein Pflegeheim und kehrte bislang nicht zurück. Trotz einer groß angelegten Suche konnte er nicht gefunden werden. Die Polizei bittet daher um Hinweise aus der Bevölkerung.

Nach Angaben der Polizei meldeten Mitarbeitende des Pflegeheims an der Matthäikirchstraße den Mann am Donnerstag als vermisst. Er verließ die Einrichtung gegen 18 Uhr und kam nicht mehr zurück. „Albert M. leidet unter anderem an einer demenziellen Erkrankung und ist auf Medikamente angewiesen, sodass nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der 80-Jährige in einer hilflosen Lage befindet“, sagt Anne Wellhöner von der Polizeidirektion Hannover.

So sieht der Vermisste aus

Der Vermisste ist etwa 1,75 Meter groß, schlank, hat graue Haare und trägt eine Brille. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine graue Hose, ein weißes Unterhemd und helles Hemd. Besonders auffällig sind nach Angaben der Polizei die Zähne des Vermissten: Sie sind stark bräunlich verfärbt. Einer der vorderen Zähne weist zudem eine Goldzahnecke auf.

Polizei sucht nach Vermissten: Der 80-Jährige ist seit Donnerstag verschwunden. © Quelle: Polizeidirektion Hannover

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter der Telefonnummer (0511) 1093615 zu melden.

