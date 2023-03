Hannovers Südschnellweg ist ab jetzt und über das Wochenende zwischen Seelhorster Kreuz und Landwehrkreisel gesperrt. Dort wird der Bau der Behelfsbrücke über die Hildesheimer Straße vorbereitet. Erst am Montag wird je Richtung wieder eine Spur freigegeben.

Hannover. Auf dem Südschnellweg zwischen Seelhorster Kreuz und Landwehrkreisel hat sich am Abend ein Stau von mehreren Kilometern Länge gebildet. An der Stelle ist der Bereich zur Vorbereitung von Arbeiten an einer Behelfsbrücke des Schnellwegs über die Hildesheimer Straße der Verkehr nun komplett gesperrt. Arbeiter entfernen dort die Mittelleitplanken. Erst am frühen Montagmorgen soll in jeder Richtung wieder eine Fahrspur freigegeben werden. Autofahrer sollten den Bereich bis dahin meiden und weiträumig umfahren.