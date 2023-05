﻿Bauarbeiten: Südschnellweg in Hannover ab Donnerstagabend voll gesperrt

Hannover. In der Nacht von Donnerstag, 25. Mai, auf Freitag, 26. Mai, ist der Südschnellweg in Hannover in Teilen vollgesperrt. Grund dafür sind noch verbliebene Arbeiten an den Verkehrsführungsanlagen, die nun abgeschlossen werden sollen.

Umleitungen sind ausgeschildert

Betroffen ist laut der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Willmerstraße und Seelhorster Kreuz, die Vollsperrung betrifft beide Richtungen. In die südliche Willmerstraße kann jedoch weiterhin abgefahren werden.

Die Arbeiten sollen am Donnerstagabend um 22 Uhr beginnen und am Freitagmorgen gegen 4 Uhr fertiggestellt werden. Bis dahin haben Verkehrsteilnehmende die Möglichkeit, Umleitungen zu nutzen. Diese seien in beide Richtungen ausgeschildert.

