﻿Südschnellweg in Hannover in der Nacht auf Mittwoch gesperrt

„Legendenspiel“ in der Heinz-von-Heiden-Arena

In Hannover! Kaká, Deco und Del Piero kommen zum Legendenspiel am 1. Juli

So etwas hat es hier noch nicht gegeben: Fußballikonen wie Kaká (41), Deco (45), Rivaldo (51) und Júlio César (43) treten am 1. Juli zum „Legendenspiel“ in der Heinz-von-Heiden-Arena gegen diverse Influencer an. Wir haben mit dem Veranstalter Dennis Erdem (41) über die Details gesprochen.