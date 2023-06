﻿Jubiläum in der Südstadt: Die Marien-Apotheke wird 150 Jahre alt

Hannover. Zwei Weltkriege, ein Abriss, ein Wiederaufbau und acht Inhaber – während der 150-jährigen Geschichte der Marien-Apotheke an der Marienstraße ist viel passiert. Im Stadtteil ist die Apotheke eine kleine Institution – in diesem Sommer feiert sie ihr Jubiläum.

1873 wurde die Apotheke von Albert Wilhelm eröffnet. Aktueller Inhaber ist seit 2015 Jan Philip Winter. Bis 2018 war Dr. Gisela Sperling Mitinhaberin. Auf die Frage, was sich alles in den 150 Jahren verändert hätte, antwortet Winter mit nur einem Wort: „Alles!“ Den vielleicht größten Beitrag zu den Veränderungen habe historisch wohl die Industrialisierung geleistet.

Früher vieles auf Basis von Tees und Kräutern

Und auch die Zusammensetzungen der Medikamente habe sich grundlegend verändert. Zu Beginn seien viele auf Basis von Tees und Kräutern gemischt worden, viele Apotheker hätten ihre individuellen Rezepturen gehabt. Ebenfalls seien viele Wirkstoffe noch nicht so weit erforscht gewesen, dass man ihre Nebenwirkungen gekannt hätte. So seien erst im Laufe der Zeit problematische Substanzen erkannt und aus den Medikamenten entfernt worden.

Ein Teil des Marien-Teams: Corinna Heilmeier (von links), Tatjana Sedinsch, Nhu Vu, Philip Winter, Corinne Bellmann, Neele Oeckermann, Elza Tiru, Mara Schulz, Leonie Wegner und Wiebke Tuchtenhagen. © Quelle: Katrin Kutter

Marien-Apotheke produziert bis heute selbst

In der heutigen Zeit ist es seltener geworden, dass Apotheken ihre Medizin selbst herstellen. Die Marien-Apotheke ist eine Ausnahme – sie produziert bis heute selbst. Davon nimmt ein Großteil die Herstellung von Zytostatikalösungen ein. Diese werden für Krebstherapien benötigt und sind direkt auf den Patienten zugeschnitten. Neben Krebsmedikamenten werden auch parenterale Infusionslösungen – dadurch kann der Patient künstlich über einen Venenzugang ernährt werden – und Augentropfen für den Krankenhausbetrieb steril hergestellt. Dies passiert im hauseigenen Sterillabor, welches vor mehr als 20 Jahren eröffnet wurde und immer auf den neuesten Standard erweitert wurde.

Stetige Modernisierung der Marien-Apotheke

Die Marien-Apotheke ist Jahr für Jahr moderner und größer geworden. Im Keller unter der Offizin, so wird der Verkaufsraum einer Apotheke genannt, befinden sich die Rezeptur, das Labor und die krankenhausversorgende Apotheke. „Wir sind ein bisschen mehr als nur Apotheke“, sagt Philip Winter. Unter anderem biete sein Team eine Spezialversorgung bei seltenen Erkrankungen an – inklusive Verwaltung und dem Sterillabor hat die Apotheke eine Fläche von ungefähr 400 Quadratmetern.

Spuren der Vergangenheit: Die Geschichte der Marien-Apotheke ist immer noch überall im Haus präsent. © Quelle: Katrin Kutter

Die Digitalisierung hat dabei längst Einzug erhalten, die Apotheke hat unter anderem eine Bestell-App, über die die Kunden diverse Medikamente ordern können. Diese werden entweder per Kurier geliefert, oder sie holen sie ab. Dennoch sagt Winter: „Wir sind eine Vorort-Apotheke.“

Große Feier im Sommer mit dem Mitarbeiterteam

Doch neben dem Beraten von Kundinnen und Kunden und dem Herstellen von Medizin ist ein wirtschaftlicher Druck dazu gekommen. Denn im Grundgedanken sind Apotheker noch Kaufleute, sie sind als solche im Handelsregister eingetragen. Vor 150 Jahren hatte die Marien-Apotheke zwei Mitarbeiterinnen. Heute sind es 50 allein an der Marienstraße. In der Filiale am Roderbruch, die nächstes Jahr 50-jähriges Jubiläum feiert, arbeiten weitere 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Jubiläumsmonat stehe ganz im Namen der Kunden, erklärt Winter. Im Sommer steht dann eine interne Feier an mit den Teams aus beiden Standorten.

