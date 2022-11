﻿Überbleibsel von Partynächten? Auf dem Spielpark Tiefenriede liegt regelmäßig Müll

Immer wieder sind auf dem Spielplatz Tiefenriede in der hannoverschen Südstadt Müll und Scherben zu finden. Anwohner stört der desolate Zustand der Anlage. Laut Stadt habe sich dieser verbessert.

Hannover. Ganz neu ist das Phänomen nicht: Jugendliche treffen sich am Wochenende in den Abendstunden auf dem Spielplatz und feiern ausgelassen. Und am nächsten Tag ist dort jede Menge Müll zu finden. Das beobachtet Helge Paul seit einiger Zeit auch beim Spielpark Tiefenriede. Mit seinem siebenjährigen Sohn besucht er oft den Spielplatz in der Südstadt. Paul sagt, dieses „großartige Besäufnis“ finde regelmäßig statt, auch wenn es zur kalten Jahreszeit hin weniger werde.

Den Anwohner stören die Glasscherben, die sowohl im Sandkasten als auch auf dem Rollfeld des Skaterparks zu finden seien. Sein Sohn wolle schon gar nicht mehr mit seinem Roller fahren. Darüber hinaus habe auch bereits ein Mülleimer gebrannt. Für ihn ist das „eine Katastrophe“, gegen die die Stadt nicht ausreichend vorgehen würde.