﻿Südstadt: Warum dieses Auto seit zwei Jahren denselben Parkplatz besetzt

Parkärger in der Südstadt von Hannover: Anwohnende ärgern sich über ein BMW Cabrio, das seit mindestens zwei Jahren an immer derselben Stelle im eingeschränkten Halteverbot steht. Warum die Stadt das Auto dennoch nicht einfach abschleppt, lesen Sie hier.

Hannover. Rund um das silberfarbene BMW-Cabrio sprießt das Unkraut. In dem Auto an der Torstraße (Südstadt) hat sich Schimmelpilz gebildet. Die rechte Außenspiegel ist abgebrochen, die Karosserie teilweise eingedellt, die Felgen angerostet. „Dieser Schrotthaufen steht seit mindestens zwei Jahren an der gleichen Stelle“, ärgert sich Anlieger Christian Kölle. Der 60-Jährige und weitere Anwohnende sind sauer, dass der Halter seit einer kleinen Ewigkeit den ohnehin knappen Parkraum in der Südstadt ununterbrochen für sich beansprucht. Polizei, Feuerwehr, Stadt wurden bereits eingeschaltet. „Passiert ist nichts. Die spielen Behörden-Ping-Pong: Einer schiebt es auf den anderen“, macht ein 85-Jähriger, der seinen Namen nicht nennen möchte, seinem Ärger Luft.