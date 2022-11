﻿Autofahrerin und Radfahrerin blockieren sich: Wieder Streit um Vorfahrt in Hannover

Radfahrerin und Autofahrerin bei der Geduldsprobe in Hannovers Südstadt: „Üblich ist es doch, dass man sich einigt.“

Minutenlang stehen sich in Hannovers Südstadt eine Radfahrerin und eine Autofahrerin in einer engen Straße gegenüber und blockieren sich, keine will nachgeben und der anderen Platz machen. Ein Internetvideo des Vorgangs ist bereits millionenfach geklickt worden.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket