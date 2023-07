Verbrechen

Schießereien am Steintor in Hannover: Eine Chronik

Der Überfall auf einen Juwelier am Dienstagnachmittag am Steintor in Hannover mit einem verletzten Angestellten hat die Öffentlichkeit erschüttert. Dort gab es in der Vergangenheit immer wieder Schießereien. Die Tat erinnert auch an einige andere spektakuläre Raubüberfälle.