﻿Hildesheimer Straße: Mann stirbt nach Sturz von Balkon im vierten Stock

Am Sonnabendnachmittag ist ein 64-jähriger Mann von seinem Balkon aus dem vierten Stock gestürzt. Seinen leblosen Körper auf einem Hinterhof konnten zahlreiche Passanten sehen, die an der Hildesheimer Straße unterwegs waren. Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt es nicht.

Tödliches Unglück: An der Hildesheimer Straße ist ein Mann von seinem Balkon gestürzt.

Hannover. Ein 64-jähriger Mann ist am Sonnabendnachmittag in der Südstadt vom Balkon seiner Wohnung gestürzt. Er erlag seinen Verletzungen. Nach Polizeiangaben kann ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden. Der Unglücksort befindet sich an der Hildesheimer Straße, Ecke Geibelstraße.

Polizei und Rettungsdienst wurden von Passanten gegen 13.45 Uhr alarmiert. Der 64-Jährige war vom Balkon aus dem vierten Stock gestürzt. Sein lebloser Körper landete auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Durch die Einfahrt konnten zahlreiche Passanten die Leiche und den darauffolgenden Einsatz sehen. In unmittelbarer Nähe befinden sich einige Geschäfte sowie die unterirdische Stadtbahnstation Geibelstraße. Kurz darauf wurde in sozialen Netzwerken bereits spekuliert was es mit der Polizeipräsenz auf sich habe.

Keine Spuren auf Fremdeinwirkung

Wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilt, wurden weder in der Wohnung noch bei der Leichenschau Spuren entdeckt, die auf eine Fremdeinwirkung hindeuten. Es handele sich vermutlich um einen Unfall, aber auch ein Suizid könne nicht ausgeschlossen werden. Nach Informationen dieser Zeitung lebte der 64-Jährige allein in der arg verwahrlosten Wohnung im Mehrfamilienhaus und war auf verschiedene Medikamente angewiesen.

Die Unglücksstelle samt Leiche befindet sich in einem Hinterhof und war von der Hildesheimer Straße einsehbar. © Quelle: Christian Elsner

Haben Sie Suizidgedanken? Dann wenden Sie sich bitte an folgende Rufnummern:

Telefon-Hotline (kostenfrei, 24h), auch Auskunft über lokale Hilfsdienste:

(0800) 1110111 (ev.)

(0800) 1110222 (rk.)

(0800) 1110333 (für Kinder / Jugendliche)

E-Mail: unter www.telefonseelsorge.de