﻿Messerattacke auf Supermarktparkplatz an der Marienstraße: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage wegen versuchten Mordes

Hannover. Die Staatsanwaltschaft Hannover hat unter anderem wegen versuchten Mordes Anklage gegen einen 40-Jährigen erhoben: Er soll im Juni einen Mann mit einem Messer auf dem Rewe-Parkplatz an der Marienstraße niedergestochen und lebensgefährlich verletzt haben. Der Verdächtige floh nach der Attacke am 3. Juni zunächst, die Polizei konnte ihn aber wenig später in Linden schnappen.

Dem 40-Jährigen wird nicht nur versuchter Mord in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung, sondern auch versuchter Raub vorgeworfen. Bei dem Vorfall in der Südstadt im Juni soll es nach Auskunft von Kathrin Söfker von der Staatsanwaltschaft Hannover zu einem Streit an der Ecke Berliner Allee und Marienstraße gekommen. Dabei soll der Angeschuldigte bereits mit einem Messer in der Faust in Richtung des Halses des Mannes gestoßen haben. Anschließend soll er sich mit einem größeren Messer bewaffnet und seinem Opfer auf dem Rewe-Parkplatz zunächst einen Schlag von hinten versetzt haben. Als dieser sich wieder aufrichtete, habe er ihn laut Anklage zwei Mal in den Bauch gestochen. „Ohne sofortige Notoperation wäre er auch verstorben“, so die Sprecherin.

Anklage wegen versuchten Mordes: Ohne Notoperation wäre der Mann verstorben. © Quelle: Christian Elsner (Archiv)

40-Jähriger versucht offenbar Opfer zu provozieren

Beide Männer sollen sich zuvor nicht gekannt haben. Der Verdächtige habe den damals 53-Jährigen im Vorfeld provozierend angesprochen und aufgefordert haben, sich mit ihm zu schlagen, sagt Söfker. Nach der späteren Attacke auf dem Rewe-Parkplatz floh der 40-Jährige zunächst. Er fiel der Polizei aber einige Tage später in Linden-Nord auf. Bei einer Wohnungsdurchsuchung habe man auch die mutmaßliche Tatwaffe finden können, sagt Söfker.

Im Januar: Überfall auf Juweliergeschäft

Doch die Messerattacke ist nicht der einzige Vorwurf, den die Staatsanwaltschaft erhebt: Ein DNA-Abgleich führte die Ermittlerinnen und Ermittler noch zu einem weiteren Vorfall. Der 40-Jährige soll im Januar ein Juweliergeschäft überfallen haben. Dabei bedrohte er laut Anklage die Angestellten mit einem Messer, konnte aber vom Geschäftsinhaber umklammert werden. Er soll sich im Anschluss losgerissen haben und geflohen sein. Deswegen lautet die Anklage auch auf versuchten Raub.

Der Angeschuldigte hat sich nach Angaben der Sprecherin noch nicht zu den Vorwürfen geäußert.

