﻿Drittklässler wollen aus Hundeklo eine Blumenwiese machen – und bekommen Absage von der Stadt

Schüler einer dritten Klasse wollen gern eine kleine Wiese vom Hundeklo zur Blumenwiese umgestalten. Die Stadt Hannover bremst das Engagement der Südstadt-Kinder aus. Weil die Behörde keine Zeit hat, einen Zaun zu planen.

Südstadt. In Hannover gibt es immer mehr Blühwiesen, aber nicht immer gelingen solche Projekte auf Anhieb. Eine 3. Klasse der Otfried-Preußler-Schule in der Birkenstraße möchte ein kleines Rasenstück vor der Schule gern von der Stadt Hannover übernehmen, um dort Wildblumen zu säen, eine bienenfreundliche Umgebung zu schaffen und an Pflanzen und Tieren zu forschen. „Wir wollen dort aber auch spielen und uns entspannen“, sagt Isabel.