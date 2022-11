Halloween-Süßigkeiten mit Chilipulver gemischt: 13-Jähriger erleidet starke Schmerzen

Ein ganz schlechter Scherz: In Hannovers Südstadt haben Unbekannte zu Halloween offenbar Traubenzucker in Umlauf gebracht, der mit Chilipulver versetzt war. Ein Junge verzehrte die vermeintliche Süßigkeit – und verletzte sich. Die Polizei sucht nun nach dem Herausgeber und warnt vor dem Verzehr.

Hannover. Ein 13-Jähriger hat sich im Zuge von Halloween an gepanschten Süßigkeiten verletzt. Der Junge war am 31. Oktober gemeinsam mit Freunden in der Südstadt unterwegs, um dort Naschkram einzusammeln. Als er den am Donnerstag aß, erlitt er starke Schmerzen. Offenbar hatte der Herausgeber Traubenzucker mit Chilipulver versetzt. Die Polizei sucht nun nach der Person, die etwaige Päckchen verteilt hat – und warnt vor ähnlichen Fällen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Laut Polizei waren mehrere Kinder am Montag zwischen 17 und 19 Uhr im Rahmen eines Halloween-Umzugs in der Wiesenstraße unterwegs und sammelten dort Süßigkeiten. Dabei erhielt der 13-Jährige unter anderem Päckchen mit dem gepanschten Traubenzucker. Beim Verzehr am Donnerstag erlitt der Junge dann starke Schmerzen durch das Chilipulver, heißt es von der Polizei Hannover.

Wurden noch mehr gepanschte Süßigkeiten in Umlauf gebracht?

In welchem Bereich der Straße oder an welchem Haus der Junge die vermeintlichen Süßigkeiten erhalten hat, ist noch unklar. Möglicherweise hat die Verteilerin oder der Verteiler aber mehrere der Päckchen in Umlauf gebracht, so eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Entsprechend warnen die Ermittler vor dem Verzehr ähnlicher Süßigkeiten. Die Behörde hat Ermittlungen wegen vorsätzlicher Körperverletzung gegen Unbekannt eingeleitet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Personen, die Hinweise auf ähnliche Sachverhalte oder die Identität der Verteilenden geben können, werden gebeten sich beim Polizeikommissariat Hannover-Südstadt unter Telefon (0511) 1093215 zu melden.