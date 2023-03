﻿EVG und Verdi rufen zum Super-Streiktag auf: Diese Einschränkungen gibt’s am Montag in Hannover

Nächste Streik-Runde – und die hat es in sich: Im laufenden Tarifkonflikt ruft Verdi für Montag, 27. März, abermals zum Warnstreik auf, diesmal gemeinsam mit der EVG. Zum Start in die Osterferien hat das für die Menschen in der Region Hannover erhebliche Folgen.

Hannover. Die Menschen in der Region Hannover müssen sich auf einen Super-Streiktag zu Beginn der neuen Woche einstellen: Auf einer gemeinsamen Pressekonferenz haben Vertreter der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) sowie der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Donnerstag in Berlin bekanntgegeben, dass am Montag, 27. März, der öffentliche Verkehr in Deutschland ganztägig lahmgelegt werden soll.

Ein weiteres Mal sind also erhebliche Einschränkungen im Alltag in Hannover zu erwarten – und das ausgerechnet zum Start der Osterferien in Niedersachsen. Stadtbahnen und Busse der Üstra bleiben ein weiteres Mal in den Depots, auch der Luftverkehr ist betroffen: Der Flughafen Hannover wird wie alle anderen Verkehrsflughäfen abgesehen von Berlin bestreikt, in Langenhagen ist konkret der Luftsicherheitsbereich, die Gepäckabfertigung sowie die Flughafenfeuerwehr betroffen. Darüber hinaus wird bei der Deutschen Bahn und ihren Busgesellschaften die Arbeit niedergelegt.

Die Nahverkehrszüge etwa von Metronom und Erixx wie auch die S-Bahn fahren indes wie gewohnt – das gilt im Grundsatz auch für die Verbindungen der Regiobus. Allerdings kommt es auch hier zu Einschränkungen, da einige Linien von Üstra-Reisen durchführt werden. Dabei handelt es sich um die Linien 300, 320, 365, 400, 600, 620, 621, 630, 635, 639, 690, 692 und 900.

Es handelt sich am Montag um einen Streik, der auf den Verkehr abzielt. Die Beschäftigten etwa beim Entsorgungsunternehmen Aha, der städtischen Kitas und Behörden sowie des KRH Klinikums Region Hannover sind diesmal nicht dazu aufgerufen, die Arbeit niederzulegen.

Streik-Tage auch in Hannover: Das fordert Verdi

In den vergangenen Wochen gab es in Hannover bereits mehrfach Warnstreiks, in der laufenden Woche sogar am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst 10,5 Prozent mehr Gehalt für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten bei Bund und Kommunen, mindestens aber 500 Euro mehr pro Monat. Die dritte Verhandlungsrunde beginnt am Montag und ist bis Mittwoch, 29. März, angesetzt.

Auch die Tarifverhandlungen bei der Bahn stocken, die EVG vertritt rund 230.000 Beschäftigte bei Bahn- und Busunternehmen und fordert mindestens zwölf Prozent mehr Lohn und Gehalt.