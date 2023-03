Räuber überfällt Supermarkt in Vahrenwald und droht mit Messer

Ein Unbekannter hat am Sonnabendmorgen einen Supermarkt in Vahrenwald überfallen und dabei eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Mit seiner Beute konnte er unerkannt fliehen. Die Polizei Hannover sucht Zeugen.

Hannover. Ein Räuber hat am Sonnabendmorgen einen Supermarkt an der Melanchthonstraße in Vahrenwald überfallen und eine Angestellte mit einem Messer bedroht. Mit dem erbeuteten Bargeld konnte er schließlich fliehen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach Angaben der Polizei betrat der Unbekannte die Filiale gegen 9.45 Uhr. „Im Kassenbereich holte er ein Messer hervor und bedrohte eine Angestellte damit“, sagt Anne Wellhöner von der Polizeidirektion Hannover. Zeitgleich forderte er die Frau auf, ihm Bargeld zu geben. Danach floh der Mann, wohin ist aber unklar. Nach Informationen dieser Redaktion handelt es sich bei dem überfallenen Geschäft um die Rewe-Filiale an der Melanchtonstraße.

So sieht der Verdächtige aus

Der Gesuchte ist etwa 27 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß und schlank. Er hat dunkelblondes Haar und einen Drei-Tage-Bart. Bei dem Überfall trug er eine lange dunkle Jacke, eine OP-Maske, einen dunklen Pullover, helle Schuhe und eine dunkle Schirmmütze.

Die Polizei ermittelt wegen schwerer räuberischer Erpressung. Zeugen, die Hinweise zu dem Überfall oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.

Serie von Raubüberfällen Anfang des Jahres beendet

Nach Polizeiangaben werden auch Zusammenhänge zu weiteren Überfällen geprüft. Dass die Tat in Verbindung zu einer Serie von Supermarktüberfällen um die Jahreswende herum steht, scheint aber unwahrschanlich. „Da gibt es erst mal keine Hinweise zu“, so Wellhöner. Offenbar eine Bande hatte damals mehrere Filialen mit Schusswaffen im Raum Hannover, Peine und Celle überfallen. Mehr als 20 Taten könnten auf das Konto der drei Verdächtigen gehen, die die Polizei mittlerweile ermitteln konnte.