﻿Leinewelle: Surfanlage bekommt ihren ersten Komplett-Check

„Summer of Love“ am 15. Juli

Mit Disco Boys, Feuerwerk und VIP-Büfett: So feiert Garbsen am Blauen See

Das DJ-Duo The Disco Boys macht die Tanzfläche voll, es gibt Streetfood, ein VIP-Büfett und als Krönung ein Feuerwerk: Am 15. Juli steigt die Party „Summer of Love“ am Blauen See in Garbsen.