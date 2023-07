Alles auf dem Prüfstand: In Hannover hat die Leinewelle seit Inbetriebnahme vor einem Dreivierteljahr ihren ersten Komplettcheck bekommen. Nach der Wartung ist vor der Wartung: Im Herbst soll die Surfanlage erneut abgeschaltet werden, weil vor den Wellenkörpern Schlick, Sand und Steine abgesaugt werden müssen.

Hannover. Es wird geprüft, geschraubt, geschrubbt. Auf der Leinewelle, wo sonst Surfer über die Wellen reiten, wird konzentriert gearbeitet. Die Anlage am Hohen Ufer in Hannovers Altstadt bekommt ihren ersten Komplettcheck. Wellenkörper, Technik, Software – bei der „Revision“ kommen alle Teile auf den Prüfstand. Am Donnerstag, 13. Juli, soll die Anlage wieder wie gewohnt für Surfslots buchbar sein.