﻿Szenewirt Ferry Fooladian stirbt an Krebs

Hannover. In den Neunzigerjahren tanzte bei ihm Hannovers Schickeria auf den Tischen, schlürfte Champagner und feierte die Nächte durch. Zuletzt war es etwas ruhiger um ihn geworden, jetzt ist Hannovers Szenewirt Ferry Fooladian gestorben. In Kirchrode, ganz in der Nähe seiner ersten legendären Bar, hatte er noch eine neue Kneipe eröffnet: „Ferrys Bellini-Bar“ hieß sie. Hier, am Großen Hillen 20, empfing er bis vor Kurzem seine Gäste, spielte den perfekten Gastgeber, gab jedem das Gefühl, ein ganz besonderer Mensch zu sein. Gern gab er auch das ein oder andere Gläschen aus. Nur seine Krankheit verschwieg Fooladian in der Regel – frei nach dem Motto „The Show must go on!“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Spaß am Leben: Das Öffnen von Schampus-Flaschen war eine von Ferrys Lieblingsbeschäftigungen. © Quelle: sp/Sielski

Schon mit 16 Jahren Abitur gemacht

Dass Fooladian einst als Barkeeper seinen Lebensunterhalt verdienen würde, war anfangs nicht abzusehen. In Teheran wurde er geboren, seine Mutter war Deutsche, fünf Geschwister hatte er. Schon früh fiel seine Intelligenz auf, in der Schule übersprang er mehrmals Klassen, machte mit 16 Jahren sein Abitur, studierte anschließend Architektur in Hildesheim und jobbte nebenbei in Kneipen. Das gefiel ihm so gut, dass er schließlich das Studium schmiss und in Hannover in der Königsstraße das „Extrablatt“ (hat mit der heutigen Kette nichts zu tun) übernahm. Und schon hier zeigten sich seine Qualitäten als Barmann: Hannovers Partyvolk kam, prostete sich an dem legendär extralangen Tresen zu und tanzte sich bei ihm warm, um dann ins Nachtleben zu stürzen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Stehaufmännchen: 1998 musste Ferry Fooladian seine Schicki-Bar „Ferrys“ aufgeben. © Quelle: Andre Spolvint

Anfang der Neunzigerjahre war Schluss, Fooladian wurde von seinem Verpächter Horst Kopp aus dem Laden geworfen – über die Gründe gab es unterschiedliche Versionen. Doch so leicht gab er nicht auf, ein neues Domizil fand er in Kirchrode, es war die Geburtsstunde des legendären „Ferrys“. Denn die Schickeria folgte ihm, feierte bei ihm weiter. Ende der Neunzigerjahre aber nahm der Ärger Überhand, Anwohner sahen durch die Partys ihre Nachtruhe gefährdet, der Streit um die Sperrstunde, zugeparkte Gehwege, Prügeleien vor dem Taxistand und mehr landeten vor Gericht. Hier stellte man fest, dass Fooladians Konzession nur auf ein Café, aber nicht auf eine Bar lief – das Ende vom „Ferrys“.

Nie aufgeben: Wirt war ein Stehaufmännchen

Doch der Gastronom war ein echtes Stehaufmännchen. Nach Zwischenstationen wie das „Victor’s“ am Weißekreuzplatz eröffnete er in Isernhagen ein neues „Ferrys“. Und auch, wenn die ganz wilde Zeit vorbei war, hatte der Wirt sein Auskommen und seine illustren Gäste. Bis 2012 hielt sich die Edelbar, danach jobbte er, unter anderem im Centralhotel Kaiserhof. 2016 eröffnete er sein drittes „Ferrys“, wieder am Großen Hillen: „Das ist wie eine Neugeburt“, erzählte er.

Kurzes Gastspiel: Ferry Fooladian 1998 vor seinem Landgasthaus mit Koch Axel Schreiber. © Quelle: Florian Petrow

Ein kurzes Gastspiel war noch „Ferry’s Landgasthaus“, das er ebenfalls in Kirchrode betrieb. Doch hier kam ihm schnell die Erkenntnis, dass er eher Barmann als Gastwirt war.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Selfie aus der letzten Zeit: Ferry Fooladian vor seiner Bar. © Quelle: Facebook/ privat

Und so kam es, dass man ihn wieder zuverlässig in seiner Bar am Großen Hillen antreffen konnte. Unterhielt man sich mit ihm, konnte man durchaus in lange politische oder auch gesellschaftliche Diskussionen geraten, beides waren große Interessensgebiete von ihm, darüber hat er gern gelesen. Doch er war auch eigen, ein Feingeist zwar, aber auch eine Diva. An Selbstbewusstsein hat es ihm jedenfalls nie gemangelt.

Lesen Sie auch

Um sich selbst hat er immer ein Geheimnis gemacht. Wenig Privates gab er raus, selbst sein Alter hat er nie verraten. Und so hat Fooladian, der einen erwachsenen Sohn hat, auch nicht von seiner Krankheit, der Leukämie, erzählt, die wieder zurückgekommen war. „Ich mache so weiter, bis ich umfalle“, hat er 2016 zur Eröffnung seiner Bar gesagt.

HAZ