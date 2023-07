Raubüberfall auf Juwelier in Hannovers Innenstadt: Täter weiter auf der Flucht

Hannover. Die beiden Räuber, die am Dienstagnachmittag, 11. Juli, das Juweliergeschäft „Altintas“ in Hannovers Innenstadt überfallen haben, sind weiter auf der Flucht. Das teilt die Polizei am Mittwochmorgen mit. Die bewaffneten Vollvermummten hatten das Geschäft an der Ecke Georgstraße/Nordmannpassage gegen 14.50 Uhr betreten und auf einen Mitarbeiter geschossen – dann flüchteten sie auf Fahrrädern. Der 39-Jährige wurde schwer verletzt.

Was sich während des Überfalls im „Altintas“ abgespielt hat, das ist Gegenstand der Ermittlungen. Laut einer Polizeisprecherin hatten die Täter mehrere Schmuckvitrinen mit einem Hammer eingeschlagen und wahllos Beute eingesteckt. Warum sie auf den 39-Jährigen schossen, das ist noch unklar – möglicherweise hatte sich der Mitarbeiter gewehrt.

Wie Schmuck haben die Täter erbeutet?

Die Polizei spricht weiter von einem Schuss, der im Zuge der Tat gefallen sein soll. Vor Ort hatten Zeugen von mindestens zwei Schüssen berichtet. Die beiden komplett vermummten Täter hatten vor dem Geschäft offenbar Damenfahrräder bereitgestellt, auf denen sie dann in Richtung Marstall flüchteten. Danach verliert sich ihre Spur. Bislang konnte die Polizei weder verdächtige Kleidung oder andere Gegenstände finden, die möglicherweise mit der Tat zu tun haben.

Videos vom Tatort zeigen, dass das Juweliergeschäft bei dem Überfall verwüstet wurde. Wie viel Beute die beiden Täter am Dienstagnachmittag machen konnten, ist noch unklar. „Es wird eine Schadensbilanz erstellt“, sagt eine Polizeisprecherin.

Die Polizei ermittelt nun wegen schweren Raubes. Menschen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder Hinweise zu den Räubern geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter Telefon (0511) 1095555 zu melden.

