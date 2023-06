Nations League

Der Trend 3x3-Basketball bietet Zuschauern viel Action – und die Nations League macht noch bis Donnerstag Halt am Raschplatz in Hannover. Für den Großteil des deutschen U21-Nationalteams ist es ein Heimspiel, Linus Beikame und Co. haben beim TKH das Spielen gelernt. Der große Traum: Olympia 2024 in Paris.